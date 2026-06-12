產業籲寬估電力、積極布局算力 龔明鑫允納施政考量

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經濟部今天(12日)召開經濟及產業發展諮詢會首次大會，部長龔明鑫說明，會中最常提到的字眼就是「百工百業」，如希望將半導體供應鏈延伸到百工百業，或透過AI應用讓百工百業共同發展，甚至以「打群架」的方式赴海外競爭；另外，產業也特別提到面對AI浪潮，應要寬估電力布局，且積極布局算力。龔明鑫強調，相關建議都會納入施政考量。

經濟部長龔明鑫邀集多個產業公協會參加首場經諮會，他在會後受訪時指出，在此次會議中，產業建議都非常具體，而最常被提到的字眼就是「百工百業」。

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龔明鑫說明，產業界認為可透過多種方式協助台灣百工百業提升競爭力，像是協助他們打入半導體供應鏈，或是將AI應用導入百工百業，促使其發展，甚至能用籌組聯盟、「打群架」的方式在海內外競爭。

龔明鑫指出，產業界提及新興產業可帶動許多傳產做延伸性的發展，例如軍工產業、無人機、機器人領域就需要工具機、精密扣件，但可惜的是立法院刪除無人機發展的相關預算，產業界希望能夠趕快彌補這一塊的機會。

針對產業界在意AI浪潮衍生的算力、電力議題，龔明鑫強調會將業界提出的寬估電力、積極布局算力等建議納入考量。他說：『(原音)在AI浪潮之下，有關於電力上的一些布局，大家也希望可以寬估或者是未雨綢繆，對於算力上的一些布局可以更積極。我們都有把它記錄下來，將來在策略上來因應這樣的一些呼籲跟做法。』

其他建議則包括工總重申立法院正審查的空污法修法草案恐對工業界帶來非常大的困難，呼籲立院審慎思考，以及重啟研發替代役相關機制等。

共同召集人之一的電電公會理事長劉揚偉在會後受訪指出，公會希望以設立科學園區的方式帶領中小微企業出海，此做法在美國、墨西哥、波蘭、法國、印度等都受到歡迎，因此希望能在經濟部支持下推動，幫助中小微企業擴大商機。(編輯：鍾錦隆)