產業缺工重視語言能力 華語成移工職涯加分利器

華語搭橋移工夢1（中央社記者吳欣紜、許秩維、陳至中台北1日電）產業缺工頻傳，也讓外國人力重要性更受關注，許多移工及外籍生經驗顯示，他們學華語目的不僅留在台灣工作，更希望找到好工作，對雇主而言華語佳更是明顯優勢。

來自越南的鄭氏英剛到台灣時一句華語都不會說，靠著追台灣偶像劇學語言，12年後她不僅通過華語文能力測驗B2認證，更成為公司首名「移工人資」，她深信「華語學好能讓工作更好」。

而來台求學的泰國學生柯建太畢業後到台師大國語中心學習華語，不到1年就通過華語文閱讀測驗B2（高階認證），也是因為深受台灣生活環境吸引，希望留在台灣、也能找到好工作。

不論是鄭氏英或柯建太的案例都顯示，「學華語」是他們留台與拓展職涯的共同目標，根據人力仲介觀察，產業缺工嚴重，對雇主而言，只要移工有意願留台灣工作，語言能力好就是加分項。

中華民國人力仲介協會監事簡聖原向中央社記者表示，移工在工廠工作，能否與台灣員工溝通是重要關鍵，當雇主思考是否要將移工轉為外國技術人力續留台灣工作時，華語能力是考量之一。

一名有聘請移工的橡膠製造業者也向中央社記者表示，若多名移工技術能力相近，「華語好的那位一定先被提拔」，因為不論是現場指令、管理溝通都需要語言，華語好確實是明顯優勢。

長期為移工開設華語班的台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希也說，近年許多企業會邀請協會入廠開設華語班，甚至要求能開設銜接華語文測驗的進階課，主因在缺工壓力下，雇主都盼望移工不只是基層勞工，更能擔任管理角色來協助指導新人或管理部分工作，甚至參與技術性任務。

徐瑞希說，許多企業在東南亞布局、拓展據點，移工只要提升華語能力，即便未來不留在台灣，日後回母國，企業也能延攬成當地管理幹部、業務或技術人員，成為未來海外設廠的員工。

國家華語測驗推動工作會（華測會）執行長陳柏熹說，不同的行業、甚至是不同的職務，對語言的需求都不太一樣，從移工的角度來看，如果具備語言能力，就能有更多的工作機會，就像台灣人到東南亞、歐洲工作，如果會當地語言，能接觸的工作就會更多。

陳柏熹建議業者可以找各大學的華語中心合作，開辦專門針對各行業需求的短期課程，例如專業詞彙、常見問答方式等，以團體方式幫助移工學習華語也適應台灣工作，達到雙贏。

台師大國語中心是外國人學華語的選擇之一，該中心主任蔡雅薰表示，國語中心課程分為9級，會根據學生學習興趣提供各行各業華語、商貿應用、多媒體等多元範疇的教材與課程，課程也結合文化與企業參訪，一方面讓學員深入認識台灣，有更多機會與母語者互動，同時也讓有興趣留台工作的學員更瞭解台灣產業現況。

蔡雅薰說，即使是零基礎的外籍學員，只要在國語中心按部就班學習，華語能力大約1年就能達到中級程度，一般日常溝通使用都沒問題，想在台灣的企業工作，這樣的程度就已經夠用，即使要回母國的台商企業工作，也很有就業競爭力。（編輯：陳清芳）1150201