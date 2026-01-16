產業與學術攜手舉辦「金牌主持營」 讓廣播價值在AI時代再被看見

在數位媒體與串流平台快速發展的今日，廣播看似低調，卻因純粹依賴聲音傳遞資訊與情感，持續展現難以取代的社會功能。石川傳媒集團以超過五十年的媒體資歷，深化與文藻外語大學傳播藝術系的合作，舉辦第一屆『金牌主持營』，讓廣播遇見學術，開啟世代對話。

回顧1999年九二一大地震，當停電、斷訊讓電視與網路全面失靈時，電池式收音機成為少數仍能運作的媒介。廣播電台第一時間切換災害模式，持續播報地震資訊、避難指引與救援訊息，並開放民眾Call-in協尋親友，穩定人心，成為災難現場的即時生命線。

廣告 廣告

↑圖說：石川傳媒集團(左)深化與文藻外語大學(右)傳播藝術系的合作，讓廣播遇見學術，開啟世代對話。（圖片來源：石川傳媒提供）

從威權時期到民主轉型，從類比時代跨入數位浪潮，廣播始終與台灣社會同步前行。無論是深夜轉播奧運賽事，透過主播激昂的聲音，讓聽眾在通勤或夜班途中共享奪金榮耀；或是在新冠肺炎疫情肆虐、城市按下暫停鍵的時刻，以穩定、不間斷的聲音傳遞防疫資訊、陪伴獨處的民眾，廣播記錄的不只是事件本身，更是集體情感與時代記憶。

廣播同時也是教育與文化保存的重要平台，長期累積戲曲、歌謠、地方語言與口述歷史，並透過談話節目與公共議題討論，提供民眾參與社會對話的空間，強化民主基礎。這種貼近人心的媒體形式，所傳遞的是信任、陪伴與凝聚力，而非單向的資訊輸出。

↑圖說：「金牌主持營」，讓產業與學術攜手培育新世代主持人才，傳遞信任、陪伴與凝聚力。（圖片來源：石川傳媒提供）

面對AI浪潮來襲，聲音可以被複製，卻難以複製臨場判斷與人性溫度。石川傳媒集團指出，廣播人必須持續培養同理心、創造力與責任感，才能在科技衝擊下，守住感動人心的核心價值。集團也宣布，將結合超過五十年的實務經驗，深化與文藻外語大學傳播藝術系的合作，推出首屆「金牌主持營」，讓產業與學術攜手培育新世代主持人才。

在聲音與科技交會的時代，廣播不僅沒有退場，反而在一次次關鍵時刻，證明自己仍是最貼近生命、最有人味的媒體存在。

更多品觀點報導

超人力霸王降臨港都 2026高雄冬日遊樂園主題IP搶先亮相

青農盛典高雄登場 展現青年農民升級轉型新實力

