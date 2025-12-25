產業與環團結盟 咖啡渣回收再製成洗髮精
（中央社記者張雄風台北25日電）全台民眾每年約飲用37億杯咖啡，由國內產業、環團組成的咖啡渣循環再生大聯盟，建立咖啡渣回收、烘乾及再利用機制，還可再製成化妝品、洗髮精等，為咖啡渣去化找到新解方。
RE-THINK重新思考環境教育協會在臉書表示，據統計，全台民眾每年約飲用37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，過去咖啡渣因高含水易發霉特性，難以進行大規模的有效回收。
RE-THINK品牌長王滋鮮告訴中央社記者，以全家便利商店為例，每年會產生約2億杯咖啡，咖啡渣由於其潮濕特性，其實很難處理，若沒有經過妥善烘乾，很容易發霉，就只能降級做成堆肥。
王滋鮮表示，在環境部特許的「咖啡渣自主管理計畫」中，全家攜手包括RE-THINK等10大產業夥伴，組成全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」，系統化解決咖啡渣回收再利用的困難，讓咖啡渣找到循環再生的路。
王滋鮮指出，全家與鴻海集團合作開發出「IoT智能咖啡渣乾燥機」，目前安裝在約2200間店家；過往需透過專門的清運業者回收，回收成本高，透過此次計畫環境部特許，全家可以用既有物流，回程就能回收咖啡渣；目前咖啡渣的來源，除了全家外，還有味全、UCC等。
王滋鮮提到，烘乾咖啡渣以利提煉有效物質、提升再利用率，讓咖啡渣可以兩度再利用，第1道利用萃取成保養品原料，製成如化妝品、洗髮精等較高級再利用方式；第2道利用製成濾心、衣服、木炭等。
環境部表示，此次合作計畫以專案沙盒方式試行；目前正在修法中的「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」，會加強資源循環內容，待母法訂定後會再研擬子法，諸如咖啡渣等皆可列為資源，未來會有法源依據。（編輯：張雅淨）1141225
其他人也在看
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感
今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
明起冷氣團大舉南下！全台有感「2地區全天濕寒」 回溫最快要這天
今（24）日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨；清晨各地低溫約13至18度，最低溫出現在新竹縣關西工作站的12.2度；白天各地高溫約25至30度。氣象粉專也提醒，這一波冷氣團最冷的時段，預計落在明天深夜到週五之間，且有2區又濕又冷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨
今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
聖誕夜急凍！大陸冷氣團報到「有機會上看強烈等級」探10度，專家曝：這兩天最冷、高山恐降雪
聖誕節急凍！天氣風險分析師薛皓天示警，今年第二波大陸冷氣團來襲，台北測站下探 13 度，不排除挑戰「強烈大陸冷氣團」。最冷時段落在聖誕夜至週六清晨，低溫僅 10-12 度；3000 公尺以上高山有降雪機率。一文掌握最冷時間、高山追雪熱點及跨年天氣展望！天氣多一典 ・ 19 小時前 ・ 3
全台急凍！聖誕節冷氣團強襲「又濕又冷」 低溫跌破9度
把握最後好天氣！氣象專家林得恩指出，明（24）日起東北季風增強，北部與東北部氣溫驟降，到了聖誕節當天將有更猛烈的冷空氣南下，全台急凍，低溫恐跌破9度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
挑戰強烈大陸冷氣團！本波這時最冷「下探10度」 跨年夜天氣曝
今（24）日晚起東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島、馬祖有局部短暫雨。明日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專也曝光本波冷氣團最冷時段，低溫有機會下探10度，甚至有機會可挑戰強烈大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2
全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度
中央氣象署指出，今天（24日）晚上開始變天，首先從北部及東半部開始降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，明天全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，明天（25）開始一連3天台灣被冷空氣壟罩，本島最低溫恐怕會下降到只剩10度。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東卑南6.1強震搖超大！ 民眾直呼：像被地底的東西撞擊
國家警報響！台東今（24）日下午5點47分發生芮氏規模6.1有感地震，震央位於卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里處），地震深度僅11.9公里，屬於極淺層強震，台東民眾明顯感受到劇烈搖晃，一家五金行貨架物品掉落。消防局表示目前尚未接獲災情，正清查中。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 2
聖誕假期又濕又冷！冷氣團報到低溫下探9度 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，明(24)天北台灣氣溫開始下降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，25、26日為最冷的時間點，預估強度挑戰「大陸冷氣團」等級，北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，金馬低溫下探9度，北台也只有13度，且北部和東半部雨勢明顯，預計這個聖誕假期將又濕又冷。 「林老師氣象站」指出，明日起北部及東北部氣溫開始下降；25、26日更強冷空氣南下，也是這波冷空氣最冷的時間，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級，中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，中部以北及宜蘭地區攝氏13至15度，南部及花東地區攝氏15至17度，澎湖地區攝氏16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。 另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲或是美國數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。查看原文更多Newtalk新聞報導銀新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下午起冷空氣報到！明恐跌破10度 專家：濕冷模式啟動
中央氣象署於今晨3時許發布濃霧特報，今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象署也在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風增強，今日上午至明晚（25日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
未來一週「連2波降溫」全台有感！鄭明典揭2關鍵：寒潮再現
冷空氣一波又一波，未來一週氣溫變化快。前中央氣象局長鄭明典表示，預估26日將迎來新一波大陸冷氣團等級的降溫，緊接著29日恐又再一波降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
一週兩波冷空氣來襲！周五恐探10度 跨年連假北東轉濕涼降雨機率高
氣象署表示，隨著東北季風增強，明日桃園以北及東北部將有短暫降雨，並可能出現局部較大雨勢，其他地區則以多雲到晴為主。入夜後水氣增多，北部、東半部、東南部及恆春半島將出現局部降雨，中南部山區亦有零星降雨機會。氣溫方面，明日中部以北及東北部預測低溫落在16至18度...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
「0度線」逼近台灣抖爆！耶誕節冷氣團發威下探10°C 2地防大雨
東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（25）日晨至26日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
變天倒數！明冷氣團來襲「低溫探10度」 半個台灣有雨
今天(24日)東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕節下探10°C！迎入冬第2波冷氣團 高山有望降雪
【高沛生／綜合報導】氣象專家指出，東北季風減弱，各地晴朗回暖，但明天下午起冷空氣南下，北台灣率先變天轉涼。週四至週六冷空氣影響最明顯，北部、東部轉為濕冷型態，平地低溫有機會下探10°C，強度具備發展為入冬第2波大陸冷氣團的條件。另高山雪線下探至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等地，若水氣配合，將有零星降雪機率。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／聖誕前夕驚魂！台東17:47有感地震 台南、高雄等9縣市震度估3級以上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台東今（24）日下午5時47分許發生有感地震，據中央氣象署資料顯示，預估震度3級以上地區：苗栗、台中、南投、彰化、雲林、...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
今晨最低溫12.2度！平安夜氣溫稍降 聖誕節冷氣團南下轉溼冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.2度。氣象署表示，今天平安夜（24日）北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，明天天氣如何？氣象署指出，明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，水氣也較多，周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，下周一（29日）北部及東北部氣溫回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 7