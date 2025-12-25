產業與環團結盟 咖啡渣回收再製成洗髮精

（中央社記者張雄風台北25日電）全台民眾每年約飲用37億杯咖啡，由國內產業、環團組成的咖啡渣循環再生大聯盟，建立咖啡渣回收、烘乾及再利用機制，還可再製成化妝品、洗髮精等，為咖啡渣去化找到新解方。

RE-THINK重新思考環境教育協會在臉書表示，據統計，全台民眾每年約飲用37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，過去咖啡渣因高含水易發霉特性，難以進行大規模的有效回收。

RE-THINK品牌長王滋鮮告訴中央社記者，以全家便利商店為例，每年會產生約2億杯咖啡，咖啡渣由於其潮濕特性，其實很難處理，若沒有經過妥善烘乾，很容易發霉，就只能降級做成堆肥。

王滋鮮表示，在環境部特許的「咖啡渣自主管理計畫」中，全家攜手包括RE-THINK等10大產業夥伴，組成全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」，系統化解決咖啡渣回收再利用的困難，讓咖啡渣找到循環再生的路。

王滋鮮指出，全家與鴻海集團合作開發出「IoT智能咖啡渣乾燥機」，目前安裝在約2200間店家；過往需透過專門的清運業者回收，回收成本高，透過此次計畫環境部特許，全家可以用既有物流，回程就能回收咖啡渣；目前咖啡渣的來源，除了全家外，還有味全、UCC等。

王滋鮮提到，烘乾咖啡渣以利提煉有效物質、提升再利用率，讓咖啡渣可以兩度再利用，第1道利用萃取成保養品原料，製成如化妝品、洗髮精等較高級再利用方式；第2道利用製成濾心、衣服、木炭等。

環境部表示，此次合作計畫以專案沙盒方式試行；目前正在修法中的「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」，會加強資源循環內容，待母法訂定後會再研擬子法，諸如咖啡渣等皆可列為資源，未來會有法源依據。（編輯：張雅淨）1141225