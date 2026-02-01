產業赴美不是掏空! 賴清德:盼台灣成產業日不落國

政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德，出席民進黨青年部培力營活動和年輕學員交流，除了分享台美關稅談判結果，更強調台灣產業赴美合作，是產業擴大不是被掏空，希望台灣成為產業日不落國！有學員提問，會不會為了貼近年輕人穿個海灘褲、花襯衫？總統笑說大家對他誤解很深、還爆料自己在家也是穿短褲。

總統賴清德vs.民進黨營隊學員：「若幕僚提出新奇的要求，比如要您穿海灘褲配花襯衫，去做一些比較靠近年輕人的活動。」

身兼民進黨主席的總統賴清德，出席青年部舉辦的培力營活動，面對學員拷問要不要穿花襯衫亮相，總統直球對決。

總統賴清德vs.民進黨營隊學員：「我是不是連睡覺都穿西裝，哇誤解實在太深，我在家也會穿啊也會穿短褲，也會穿牛仔褲啊也會穿花襯衫啊，真的這樣就可以獲得年輕人支持嗎，本來不喜歡我而喜歡我嗎會嗎，真的會會，好吧那就考慮吧（哈哈哈）。」

賴總統意外反映、惹得全場哄堂大笑、拍手叫好。日前青年部舉辦組織經營、社群文宣等主題課程，找來總統、秘書長徐國勇、邱義仁和立委當講師，親自傳授選戰經驗，賴總統從選舉談到執政經驗，話鋒一轉，提到台美關稅談判。





總統賴清德：「有些人會說風涼話，好不好其實我們看各國反應就知道，汽車零組件各行各業都說，哇太棒了，其實談判非常成功，然後我們看股市反應也很棒啊，去年底股市2萬9000多點談判，一談完就衝破3萬2000欸，韓國很緊張啊沒想到台灣，可以得到這樣的條件。」

闢謠再闢要、批總有人就愛說風涼話，不過賴總統把談判功勞，歸功台灣企業。





總統賴清德：「這不完全是團隊的功勞，是台灣產業界實力強大，是產業的擴大不是台灣被掏空，台灣的企業立足台灣佈局全球，讓台灣成為世界產業的日不落國。」

盼讓台灣成為世界產業日不落國，賴總統親授經驗，讓學員滿滿收穫。





