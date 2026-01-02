產業趨勢／SMR、MMR成吃電怪獸救星 川普推核能復興予台廠新契機

SMR、MMR等新型核能可因應電力需求進行快速部署，吸引二十幾國投入研究。（翻攝Westinghouse Nuclear X）

人工智慧（AI）熱潮持續延燒，但算力提升造成晶片功耗大增，讓AI算力中心背上「吃電怪獸」稱號。本刊調查，若無穩定的電力，就算輝達（Nvidia）AI晶片再厲害，對谷歌、亞馬遜、微軟、臉書等AI大客戶而言，也不過就是個「裝飾品」。輝達執行長黃仁勳深知問題所在，屢屢提及能源的重要性，並表態支持核能。隨著美國川普政府啟動「核能復興」，全力開發SMR、MMR等新式核能，向來與美國關係深厚的台廠，也順勢抓到進軍核能供應鏈的新契機。

為了維持美國在AI領域的領先地位，美國總統川普（Trump）不僅祭出晶片管制等措施，更在2025年5月簽署4道具重大意義的行政命令，宣示將在2050年前，將美國核能發電能力由現行約100GW擴增至400GW，正式啟動「核能復興」。

為因應AI等電力需求，美國總統川普（左2）簽署行政命令，開啟美國「核能復興」。（翻攝白宮flickr）

小型核能 建置時程短

為呼應川普的政策，美國能源部（DOE）宣布將提供最高8億美元資金，支持GE（奇異）、Holtec等核能公司推動小型模組化反應爐（SMR）、微型模組化反應爐（MMR）等新式核能開發，以因應AI與電動車普及帶來的全美用電成長需求。

谷歌、亞馬遜等雲端巨擘早就意識到AI算力中心的用電問題，而且英雄所見略同地將核能視為解方之一。（翻攝Google官網）

根據本刊調查，早在川普啟動核能復興之前，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書（Meta）等雲端巨擘，就意識到AI算力中心的用電問題，且英雄所見略同地將核能視為解方之一。其中，谷歌、亞馬遜更早在2024年10月，便與Kairos、X-energy等SMR新創建立合作夥伴關係，加速SMR的推動。

為何SMR等新型核能，會被谷歌等雲端巨擘視為AI吃電怪獸的救星呢？清大原子科學院院長葉宗洸向本刊表示，SMR及MMR除保有大型核能幾乎不排碳、可做為基載電力的特性，且一部機組從規劃到運轉只需要3到5年，相較大型核能機組需要7、8年，時效性頗有優勢。「重點是，相較於傳統的大型核能，新型小型核能安全性較高，核廢料問題也降低。」葉宗洸說。

他進一步表示，廠商保守估算，蓋一座300MW的SMR，約需10億到15億美元，而MMR發電1度成本約為0.25美元（約新台幣7.8元），實際商轉後，隨著規模經濟擴大，建造與發電成本有可能進一步下降，對於對發電成本較不在意的大型科技業者及國防單位等，相當具吸引力。

美國廠商 尋海外夥伴

尤其SMR與MMR機動性高、占地小，是新型核能的一大優勢。葉宗洸表示，美國國防部正考慮在阿拉斯加（Alaska） 等電網基礎設施較匱乏的偏遠軍事基地部署MMR，為軍事基地建造更具韌性的獨立（區域）電網，1個發電功率5MW的MMR約一個貨櫃大小，若把限制區域等納入考量，大概只需要3,600平方公尺土地。至於SMR也不遑多讓，像俄羅斯就利用船舶打造已商轉的浮動式SMR，哪裡缺電，船就開到哪個港口停泊，讓電力供應更靈活。

葉宗洸指出，目前全球有超過20個國家投入SMR或MMR的研發，中國與俄羅斯都已有商轉案例，而美國業者大概會在2028年完成測試、2030年商轉。雖然目前還看不出哪家業者、哪種技術會成為主流，但可以肯定的是，台灣若有意引進新型核能，美國應是主要合作對象。值得注意的是，由於川普要求業者加速建置大型及小型核能反應爐，Westinghouse（西屋）、GE等業者因美國本地供應鏈製造能力不足，都積極在海外尋找新供應商。

華新麗華持續擴大在英國的投資，藉此強化集團在核能、航太、國防等領域的布局。（英國在台辦事處提供）

「我之前帶華新麗華、銘榮元、良聯與盈聯通科技等台灣廠商去拜訪西屋，並向西屋提出簡報，西屋對這些廠商非常有興趣，也願意協助廠商取得核能等級的認證。西屋表示，韓國與日本廠商都有打進西屋供應鏈，但要擴大全球市場占有率，這樣還不夠。台灣製造業能力很強，西屋會認真考慮。」葉宗洸透露。他並進一步表示，清大有意藉由引進西屋MMR（沒有裝填燃料棒只使用加熱棒）作為教育訓練，要求西屋部分的零組件在地化，發揮臨門一腳作用。

台廠布局 打入供應鏈

據本刊調查，台灣不少業者對進軍核能供應鏈相當積極，也擁有符合原廠要求的技術能力。葉宗洸指出，華新麗華即在董事長焦佑倫的運籌帷幄下，藉收購英國高端特殊鋼暨鎳基超合金大廠Special Melted Products（SMP），以及與SMP共同投資源自英國雪菲爾大學先進製造研究中心的AML Sheffield，已完成其在核能產業的關鍵布局，具備生產核能產業的關鍵材料無縫管的技術能力，打進原廠供應鏈應沒有太大問題。

榮剛等台廠積極卡位美國西屋與奇異等核能廠商供應鏈。

除了華新麗華外，特殊鋼產業的指標性廠商榮剛材料，更已在核能產業成功插旗多年。榮剛總經理康永昌向本刊表示，榮剛2000年藉由為GE提供火力發電機組的關鍵材料，後來得以進一步跨足核能領域，順利成為西屋、西門子（Siemens）及三菱重工（MHI）等核能業者的合格供應商。「這一波SMR熱潮，有不少核能業者接觸榮剛。」康永昌興奮地透露。

他進一步表示，供應鏈強弱將決定SMR業者成敗，因為美國製造能量不足及撙節成本等因素，西屋及奇異都有將供應鏈移往亞洲的跡象，台灣不像韓國及日本，有可能成為美國SMR核能業者的潛在競爭者，也沒有紅色供應鏈的隱憂，有機會獲得美方青睞。「榮剛過去在大型核能時代，有具體供貨實績，材料安全性及可靠度沒有太大問題，認證的時間有機會縮短到1年內，對爭取訂單幫助很大。」康永昌樂觀地說。

業者呼籲 訂認證機制

因核能材料供應商一旦取得原廠的系統認證，通常幾十年內都不會被踢出供應鏈，提供火力發電冷卻管路所需閥門的捷流閥業，也因此對SMR市場充滿高度興趣。

捷流閥業曾提供台電核電廠維修所需的閥門。

捷流閥業副總陳建元向本刊表示，捷流閥業曾經有交貨給台電核電廠的實績，但產品尚未經過原廠認證，而是台電有採購需求時，由工業局（現產發署）、核能研究所（現原子能科技研究院）訂出一套檢測的規範、標準與依據，以專案的方式進行審核，所以業務僅侷限在台灣。

「核能材料認證動輒花費數百萬元，對中小企業是筆不小負擔。像韓國有一套國家認證機制減輕廠商負擔，通過後頒給廠商認證合格證明，台灣如能仿效，要銜接到西屋或奇異等核能大咖的供應鏈認證，就會比較容易。」陳建元含蓄地表示。顯然，要打造SMR供應鏈，政府不能置身事外。

