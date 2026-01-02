產業輪動快、別再一招打天下！00995A「主被動雙效」合體 成高檔行情最佳解方

圖/unsplash

台股直逼29,000大關，續創歷史新高，不少投資人也陷入「怕錯過」與「怕追高」的兩難。專家認為，面對高檔震盪，選股難度增加，單一策略恐難以應對，被動投資雖能跟隨大盤，但也可能錯失具潛力的黑馬股；且隨著股市波動加大，修正風險隨之提高，因此未來投資策略勢必要升級，選股需兼顧精準度與防禦力，而「主被動混合策略」能結合兩種優勢，可望成為股市創高後的投資新顯學。

彭博數據顯示，台股自今年4月9日反彈以來，截至10月31日漲幅逾66%，高居全球第二。然而，隨著指數不斷墊高，回檔風險提升，選股難度也大幅增加。一旦押錯產業或個股，很可能發生「只見指數漲、不見個股動」，與大盤脫鉤的窘境。

這種「指數創高、績效卻沒跟上」的挑戰，不僅考驗著個股操作者，即便是被動式ETF的投資人也難以倖免。主因在於台股近年來類股快速輪動，領漲族群常常洗牌，2021年由代表大盤的市值型領軍；2022至2023年空頭與復甦期，改由高息型奪冠；而2024、2025年隨著AI浪潮爆發，則由電子類指數重掌兵符，顯見在快速變動的市場中，僅依賴僵固的被動指數選股，極易錯失當年度主流行情。

既然被動投資有其侷限，主動式操作就有望補足其缺憾。歷史經驗顯示，主動操作在多頭行情中確實具備創造超額報酬的潛力。理柏資訊顯示，近十年台股主動基金績效平均優於大盤 1.7%。但主動投資在空頭時期也可能面臨比大盤更劇烈的修正風險，例如2022年比大盤多跌近11%。因此，如何在追求超額報酬的同時，又能有效控管下檔風險，成為現階段投資最關鍵的課題。

看準市場痛點，中國信託投信推出主動中信台灣卓越（00995A），結合主被動投資優勢，透過「被動量化打底」加「主動精準選股」的雙重機制，兼顧「多頭放大報酬，空頭降低回檔風險」的效果，預計2026年1月5日至1月9日展開募集。

00995A策略核心在於「攻守兼備」，被動投資部分，透過量化指標選股，先以市值與流動性進行篩選，再依動能、價值、波動、獲利等四因子評分，選出前20%的優質企業，最終再加入「股利成長」為選股關鍵，挑選具備穩定獲利與現金流的企業。

主動選股部分，00995A則聚焦三大方向，一是鎖定高填息率個股，有效提升總報酬。彭博統計，台灣上市櫃企業近五年填息快的個股，累計漲幅達101.7%，遠優於填息慢個股的64.1%。

二是挑選利基趨勢產業：經理人主動出擊，卡位具爆發力的產業。以AI關鍵供應鏈為例，包括液冷散熱龍頭奇鋐、高階CCL大廠台光電、及交換器霸主智邦，近三年漲幅比大盤高出2.5倍至11倍，唯有主動策略能比被動指數更早佈局此類具爆發力的隱形冠軍。三是掌握價值投資機會：透過即時追蹤籌碼、評價與基本面，靈活調整持股，挖掘被低估的投資標的。

展望未來，在AI訂單能見度高之下，AI獲利有望持續助攻台股續強。對於投資人而言，與其在高檔震盪中反覆糾結追高或觀望，不如透過結合量化紀律與主動彈性的投資策略，在掌握主流趨勢的同時，也為投資組合增加防禦力與勝率。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。