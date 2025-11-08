產業轉型升級／消弭 AI 落差 聚焦五關鍵思維

愈來愈多企業在日常營運中使用AI，但資料顯示個別企業之間存在明顯AI落差 （AI Divide）。Amazon Web Services（AWS）全球公共部門事業部亞太暨日本區負責人Jaspal Johl在工研院舉辦的「SOUTH NEXT大南方產業轉型國際論壇」，分享他對AI落差的觀察，以及消弭AI落差的五大關鍵思維。

回顧2024年，AI從高潛力技術（High-potential Technology）轉變為高能力技術（High-capability Technology）。公司能成功轉型是因以「信任（Trust）」和「可擴充（Scale）」為條件，選擇適當的模型和工具。2024年的數據顯示，72%企業至少有一項業務是用生成式AI驅動執行，當中約一半的概念驗證（PoC）實際應用於生產線，將AI技術落地於生產或製程的企業中，有40%已看到轉型帶來的價值。

從2024年到2025上半年數據會發現一個AI悖論隱憂。麻省理工學院資料顯示，有80%的企業正在探索如何將生成式AI導入日常營運，其中60%已啟動相關概念驗證專案。但只有10%的PoC真的導入生產過程，最終只有5%帶來實際價值。這種現象被稱之為「AI落差」，也就是部分企業的表現及成果相較其他企業更好。若從產業層面來觀察各行各業，只在資通訊及媒體產業觀察AI對產業產生有意義的顛覆革新，或是有明確的初期顛覆趨勢。

Gartner統計顯示，大多數企業並沒有放棄AI應用。從現在到未來二年內，估有33%企業將在公司應用程式中使用代理式AI（Agentic AI）。導入代理式AI後，公司每小時能解決的客服數量增加14%，處理時間減少9%。已有75%企業回報執行成果符合期望、甚至超出預期。成功應用的公司從PoC到生產線的成功率達67%，生產率快40%，這些企業將前導專案導入生產線的速度，比之前快近三分之二，成本支出明顯降低。

我們觀察到成功企業都在做或已做的幾件事：第一，投資長期策略合作夥伴關係。這類合作夥伴主要負責技術層面，企業可專注營運業務，不必自己研發技術，PoC導入生產線的速度可快上一倍。第二，賦權於全體員工，不是只靠一個內部中央AI部門負責所有相關事務。現在約有一半企業都已訂閱AI服務，整個職場90%勞工使用AI，導致出現影子AI（Shadow AI），也就是指公司內部實際使用AI的比例遠比管理階層認為的還多。公司管理階層必須好好正視這個關鍵議題，接下來應加以封鎖還是從中學習？員工正在使用哪些AI技術和服務？哪些可為公司帶來助益？ 最後，這類技術需要能持續學習的系統，根據使用者行為等回饋不斷進行調整，凸顯新式模型價值。

若要消弭AI落差，可從五種關鍵思維發想。第一項是「價值（Value）」，一開始就要想清楚解決問題的投報率，許多企業在思考價值時，會以高可見度的使用案例為優先，但未必是高投報率。真正高投報率的應用案例，很可能隱藏在後端作業中，不斷默默提升整體效率、創造價值。

第二是「風險（Risk）」。身為領導者，應思考如何以負責態度使用AI。這當中涉及多重資安面向以及如何將治理與法遵納入考量，許多企業往往對此議題感到困惑不安而裹足不前。第三、「技術（Tech）」，企業須以具成本效益的方式，依照測試期的做法擴充必要技術，沒有企業會希望在AI轉型早期就過度投入資源。第四、「人才（People）」是轉型歷程不可或缺的核心，企業應提升公司AI素養，讓員工都能享受AI帶來的效益、參與AI構想過程。最後是「流程（Process）」，企業可利用AI優化流程的契機，從根本探索是否有更高效的做法，讓企業脫胎換骨。

