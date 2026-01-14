產業迎外泌體元年 台灣再生醫療準備正規軍作戰

台灣胞外體醫療發展協會理事長曾育弘。（台灣胞外體醫療發展協會提供／林周義台北傳真）

台灣再生醫療產業邁入關鍵轉捩點，今年迎來「外泌體元年」。台灣胞外體醫療協會（TEVHA）理事長曾育弘預示，產業將告別百花齊放，進入「正規軍作戰」的洗牌階段。台灣隊已整裝待發，準備在全球再生醫療版圖中占據核心地位。

這場研討會集結了產官學研四大支柱，包括前食藥署署長葉明功、生技中心（DCB）執行長李財坤、台灣胞外體學會理事長周涵怡，以及樂迦再生科技執行長張裕享。眾人共同定調：台灣必須從「科研百花齊放」轉向「正規軍作戰」，才能搶下全球話語權。

大會主席、台灣胞外體醫療協會理事長曾育弘在開幕致詞時指出，在維也納舉辦的國際大會（ISEV）上，全球對外泌體認知已高度成熟，「台灣有必要、也絕對有能力跟國際接軌（do something）」。今年是外泌體元年，協會將扮演堅實橋樑，整合上下游資源，協助會員度過這波市場轉型，讓台灣實力被世界看見。

精準生技董事長、前食藥署署長葉明功則從國家戰略高度分析，賴清德政府投入千億預算，目標將生技打造為「第二座護國神山」。台灣擁有世界第一的醫療品質與高密度的細胞儲存庫，現在正是關鍵時刻。葉明功直接點名具備國際臨床實力的「國家隊」成員，期許：「正揚生醫若能將臨床三期帶回台灣執行，就是落實政府的期許。」他提醒業者，隨著審查辦法出爐，大家都能送件，但「2028 年之前要繳出成績單」，唯有技術紮實者能存活。

台灣胞外體學會創會理事長沈湯龍指出，外泌體不僅能像「木馬屠城」般突破血腦屏障遞送藥物，更克服了傳統細胞治療難以保存的限制。其可凍存、標準化的特性，使其具備成為隨取隨用「架上商品（Off-the-shelf）」的潛力，將推動再生醫療從昂貴療程走向普及化應用。

台灣胞外體學會理事長周涵怡說，外泌體研究最早可追溯至 19 世紀，當時還有個美麗的名字叫做「血塵」。要從浪漫的科學發現走向產業落地，關鍵在於不能只看表面，必須深入掌握其「功能性」，唯有透徹驗證機制，才能將這項百年發現轉化為精準的醫療方案。

財團法人生物技術開發中心（DCB）執行長李財坤表示，生技中心的角色是「傳遞者」，負責將前端學研界創新的成果，透過技術加值與法規輔導，精準投遞至產業界，協助台灣生技實力從實驗室擴散至全球市場。

作為產業界代表，樂迦再生科技執行長張裕享則以「胞外體製造、臨床轉譯與商業化」為題，直指產業痛點。他引用美國 Codiak BioSciences 雖有頂尖科學卻宣告破產的案例，警示：「偉大的科學不保證能存活（Great science does not guarantee survival）。」

張裕享指出，商業化製造是臨床跨越「死亡幽谷（Valley of Death）」的關鍵。許多生技公司在實驗室階段表現優異，卻在進入臨床二、三期時，因為無法克服「大規模純化」與「批次一致性」的量產門檻而失敗。樂迦致力於提供 PIC／S GMP 規格的標準化製程，就是要協助客戶搭建這座通往市場的橋樑，做全球藥廠最堅實的後盾。

