台股在關稅協議公布的早晨迅速飆漲，螢幕閃爍著「全面反彈、電子族群領漲」的標題。對多數人而言，這代表關稅危機暫時解除；社會所感受的，不只是關稅調整，而是一種心理變奏：從懸崖邊回到平地的驚險與慶幸。

不可否認，這是一場艱難而重要的談判。美方初期開出的稅率幾近懲罰性，能在高壓下折返15趴，代表談判團隊在策略、技術與信任之間找到動態平衡。這樣的結果讓民意重新安定，但它同時也揭開了一段更長的政經重構過程。表面上看是關稅止血，實際是供應鏈與產業敘事重新定位的開端。

美國在官方敘事裡強調民主夥伴打造安全供應鏈，台灣被描繪成可靠而成熟的科技夥伴。另一方面，國內媒體敘事焦點再次集中於台積電，新聞畫面聚焦股價曲線與新廠藍圖，「台灣撐住了」成為主旋律。這樣的框架固然強化集體安全感，卻也壓縮其他產業的討論空間。

傳統製造、農業與中小企業在談判結果中承受的轉型壓力，被隱藏在光亮的科技敘事下。當公共話語的重心持續圍繞少數高科技象徵，社會的整體結構就容易被簡化為單一產業的延伸。

從傳播的話語權轉移來看，台美關稅談判也改變社會對「安全」的語意結構。過去的「矽盾」論述以集中產能作為戰略籌碼，如今新的「韌性」敘事則推崇分散風險、分攤責任。一個台灣，兩種不同的「安全用語」，反映不同的風險心理。前者強調情感動員的即時性，直觀地感受「台灣有護國神山保護」；後者強調系統穩定的設計，「台灣用半導體跟美國綁在一起」。

同時，敘事的重塑也投射到「人才移動」的真實場景。亞利桑那、德州陸續出現更多台灣工程師的足跡。社群媒體上，他們分享異鄉生活的片段，包括在「沙漠的夜裡調試機台」、「超市裡找到家鄉味」。這些文字與影像組成新的集體經驗，傳遞一種潛在訊息：高階研發人才與國際舞台的中心，正逐漸轉向海外。

相較於企業外移，更值得關注的是這股「科技人才外流」的敘事前奏，讓心靈與想像加速向美國傾斜，產業結構的調整恐怕會更快到來。

從政策傳播角度，這場協議確實穩定短線市場、減緩外部壓力。然而在國家敘事中，它也提出新課題，如何在短期安撫與長期轉型之間維持敘事張力？若政府與媒體能將降稅視為產業定位重構的契機，而非單純的外交勝利，或許真有機會引導社會從慶幸走向思考，從止血轉向修復。（作者為銘傳大學廣播電視學系專任副教授兼系主任）