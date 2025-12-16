產業金主證稱黃國昌主導凱思 千萬金流去向大公開 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日因涉貪等不法情事遭檢調偵辦，相關案情持續延燒。根據《鏡週刊》報導，檢調近期取得關鍵證詞，一名長期與黃國昌往來密切的傳產業金主，以證人身分製作筆錄時指證，黃國昌實際掌控「凱思國際」公司，並曾透過該公司進行資金運作。

報導指出，該名傳產金主供稱，2022年間在黃國昌多次請託下，曾依其指示匯款新台幣1000萬元至凱思國際帳戶，隨後該筆資金即被轉匯至「民報」。

然而，該名金主表示，自己並無投資民報的意願，相關匯款安排係依黃國昌要求辦理。

該名證人並向檢調表示，自己並不認識「凱思國際掛名負責人李麗娟」，與對方從未有任何接觸或往來，亦不清楚凱思國際涉及媒體狗仔運作或跟拍政敵等相關情事。

報導指出，該名金主在應訊時坦承，過去數年間曾多次對黃國昌提供資金奧援，金額累計逼近億元，相關金流均有紀錄保存。

而檢調據此認定，凱思國際的實際決策權與資金運用，係由黃國昌主導，公司人員僅依其指示行事。

黃國昌先前多次否認收受任何不法利益，並表示將坦然面對司法調查。檢調目前仍持續針對相關金流與證詞進行釐清，案件後續發展仍有待司法進一步認定。

