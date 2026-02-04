產檢回家當晚突大出血！最強英文老師Sandra臥床安胎10天

Sandra在懷孕時突然大出血，躺床安胎10天。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

身兼知名英文主持人、老師、樂團主唱的Sandra，於2025年7月驚喜宣布懷孕喜訊，並在跨年日迎接寶貝兒子的到來，正式晉身為新手媽媽，而在此之前身為免疫媽媽的Sandra，曾歷經一連串求子的關卡，對於她來說，懷孕，不只是一段新生命成形的過程，更是與自己內心進行一場深度對話的旅程。

得知懷孕的那一刻，Sandra笑說，由於自己是做試管療程，一般植入後照規定要等10天回診確認，但她卻忍不住在約第7、8天時，購買了據說十分靈驗的驗孕棒驗孕，看到淺淺的兩條線時，那瞬間的感動無法言喻。

「回診時，醫生宣佈我懷孕了，發現我的表現沒有很激動。他還問我：『你是不是有偷偷測？』」Sandra笑說，「因為之前已經激動過一波了，因此，醫師宣布結果時，我反而是感到欣慰、安心，不過，我想或許很多做試管療程的孕媽咪都會這樣吧，真的會想要迫不及待的開獎。」

Sandra產檢時聽到寶寶心跳還在的那一刻，真的忍不住激動落淚。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

Sandra分享，第一次聽到心跳那天剛好是5月20號，不論是在哪裡感覺空氣中都充滿著粉紅泡泡，聽到心跳聲後，自己馬上傳影片給身邊的親友，分享這一刻的喜悅，卻沒想到驚心動魄的一瞬間竟來得如此突然。「白天時，一切都正常，反而是在當晚半夜一點，我突然大出血，那真的是『洗三溫暖』的一天，當下真的以為可能流產了，但因為已經半夜一、兩點，所以，就先打了醫師開的急救針，撐到隔天早上回生殖中心。」

直到第二天回去生殖中心照超音波的Sandra，聽到心跳還在的那一刻，真的忍不住激動落淚。「對我來說，那才是真正的感動，之後就完全臥床安胎十天，幾乎沒洗澡、下床，起床就是去上廁所，因為真的太害怕再出狀況了。」

Sandra接受媽媽寶寶雜誌專訪時表示，「成為媽媽並不是一時興起的衝動決定，而是長久以來的盼望，原本以為在最恰好的時機點備孕，能夠靜待花開，卻沒想到在實現成為媽媽的這一條道路上，就算做好功課，卻仍會迎來意想不到的難題。」她在5年前取卵14顆，本來以為成功在望。不過，後來卻發現多囊性卵巢的卵子數量雖多，但品質並不好。5年後，14顆卵子只有兩顆能發展成胚胎，且送去檢測（胚胎著床前染色體篩檢PGS）後，一顆唐氏症、一顆則有其他染色體問題，‘那時的我已經快44歲了，幾乎接近崩潰。」

Sandra想成為媽媽並不是一時興起的衝動決定。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

突如其來的變故讓Sandra不禁懷疑是否白忙了一場，加上自己有多囊問題，又有子宮息肉，還是個免疫媽媽，懷孕這件事似乎難如登天。所幸，在下定決心後，歷經重新養卵、打針、取卵、息肉手術、培養胚胎等過程，最後，雖然只得到一顆基因正常的胚胎，卻一次植入就成功，對她來說，既是努力得來的結果，更是最幸福、美好的天外奇蹟。

Sandra分享，不是認為女性一定要成為母親，才算是圓滿的人生，而是應該要更早開始思考「成為媽媽」對於自己的人生佔比有多少，並非一定要符合大眾所謂的社會認知、期待的社會角色，但應了解自身的期望為何，並且有能力去主導、掌握選擇。「女性在生育難免會面臨血淋淋的事實，這不是要嚇人，而是要讓大家更熟知自身的身體極限，誰都不知道人生會怎麼走，所以，擁有能接受現實規則的準備，這樣才能從容面對人生的每一道關卡。」

