產檢照驚現「小火龍」身影 寶可夢迷喊：未來會成為強者

生活中心／李筱舲報導

隨著科技的進步，許多孕婦在懷孕期間藉由科技輔助，進行精確的產檢，讓孕婦能方便地獲知胎兒的發育情況。4日，一名日本孕婦在社群平台「X」上，分享了近期至醫院做產檢的超音波照片，意外發現胎兒的外型與日本知名動畫《寶可夢》裡的「小火龍」一角非常相像。這名孕婦在內文寫道：「看來我要養一隻寶可夢了！」文章一出，立刻引發網友熱議，還吸引了不少寶可夢迷來簽到。





超音波產檢照驚見「小火龍」身影 寶可夢迷笑喊：孩子的媽是噴火龍吧！

日本一名懷孕9週的孕婦，發現寶寶的超音波照片與「小火龍」神似。（圖／翻攝自Ｘ ＠Osakana_Pororin

這名日本孕婦（社群平台「X」名稱為「Rei すみりんハウス」）自懷孕以來，時常透過社群平台「X」分享自己的孕期日記，也會與其他網友媽媽們交流。本月4日，她分享了近期至醫院產檢的超音波照片，照片中可以看到肚中寶寶的外型逐漸成形，更意外發現寶寶的輪廓與日本知名動畫《寶可夢》中的「小火龍」非常相似，讓這名孕婦又驚又喜，並在內文寫道：「今天滿9週了，看來我要養一隻寶可夢了！」這篇文章一出立刻引發討論，也有不少寶可夢迷過來簽到。

孕婦產檢驚見「小火龍」輪廓 孕媽笑喊：我要養寶可夢了！

原PO表示被許多網友問及「媽媽是噴火龍嗎？」，就把自己社群帳號的頭像換成了噴火龍。（圖／翻攝自Ｘ ＠Osakana_Pororin）

網友們熱議表示：「這簡直太像小火龍了！」、「這肯定是隻寶可夢」、「天生擁有火屬性，未來肯定能成為怪物級強者」、「我想送妳一塊火之石作為孩子出生禮物」、「他很快就會進化，所以趁他進化之前，好好享受一下……」。還有一名網友開玩笑地說，可能要提醒到時候接生的醫生，務必要注意安全。而原PO也表示自己收到好多網友回覆問她：「這孩子的媽媽是噴火龍嗎？」所以就決定把自己「X」社群帳號的頭像暫時換成了噴火龍。最後，她也感謝大家的祝福，並說道：「各位媽媽們，讓我們一起看看寶寶們可愛的超音波照片，記錄他們的成長歷程，一起度過孕吐的難熬時光吧」。





原文出處：超音波產檢照驚見「小火龍」身影 親媽笑稱：我要養一隻寶可夢了！

