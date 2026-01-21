產檢變獻血？孕婦「一次狂抽18管」 崩潰喊：護士硬按著手臂擠血

近日大陸許多民眾反映，去醫院看病，無論是孕婦產檢還是老人住院，都被「巨量抽血」，引發爭議。示意圖／PhotoAC

近期在中國大陸社群平台上，掀起一波對於醫院「抽血量」的強烈質疑。許多民眾反映，現在去醫院看病，無論是孕婦產檢還是老人住院，面臨的第一關往往是「巨量抽血」。有孕婦透露一次就被抽了10幾管，甚至導致身體嚴重不適、貧血；亦有家屬看著虛弱的老人天天被扎針感到心痛不已。這股「抽血焦慮」正在網路上蔓延，引發對過度醫療的討論。

準媽媽的惡夢：護士硬擠才抽得出來

綜合陸網討論，許多準媽媽表示產檢過程簡直是「大型獻血現場」。一名廣東網友驚魂未定地表示「前幾天去醫院建檔加NT檢查（頸部透明帶掃描），一口氣抽了我18管血！我都不知道到底檢查了什麼，真的離譜。」

這種情況並非個案。一位北京網友分享，今年建檔加上糖耐測試，一次被抽了11管，「抽到第8管時血流變慢，護士是硬按著手臂往外擠血。」浙江網友則崩潰表示，整個孕期產檢累計抽了40幾管血，導致原本健康的身體出現貧血與低血糖症狀。

最讓家屬無法接受的是醫護的態度。一名湖南網友抱怨，2023年孕期從建檔到生產，總共被抽了20至30管，血紅蛋白數值從正常掉到只剩90多。當她向護士反映已經貧血、希望能少抽點時，醫生卻冷回「沒事，不影響。」讓她感到無語又無助。

一名廣東運孕婦透露，自己前幾天去醫院建檔加NT檢查，一口氣被抽了18管血。示意圖／PhotoAC

虛弱老人天天抽 網嘆：一邊輸血一邊抽

除了孕婦，長期住院的高齡患者也面臨同樣困境。一名具有醫療背景的網友在社群平台透露，每當看到護士拿著大管針筒，給毫無血色、重度貧血的老人抽血時，總覺得「哪裡出了問題」。

該網友分享了一起案例，一位60多歲患有「大白肺」合併肺纖維化的老人，本身還有家族腫瘤史與嚴重骨質疏鬆。在住院期間，儘管身體極度虛弱，醫院仍堅持「天天抽好幾管血」。該網友無奈指出，老人的血紅蛋白一度從90多掉到50多，甚至需要輸血急救。

「我這邊填精益髓補血，醫院那邊隔段時間輸血，結果只是為了應付每天的抽血消耗。」該網友表示，他經常建議病患家屬去跟主治醫生商量，「盡量少抽血，例如兩三天抽一次，或者一些非必要的檢查項目可以不做。」畢竟病人本來就正氣不足，禁不起每天幾管血的拼命抽。

醫患信任流失 網籲：沒事別去醫院

面對這種「抽血特餐」，許多大陸網友感嘆身不由己，「家屬也知道不好，但沒辦法，你住院就得聽醫院的。」這種無力感充斥在評論區。有分析認為，這可能與醫院的「防禦性醫療」有關，為了避免醫療糾紛，醫生傾向把所有能做的檢查都做一遍；但也有聲音質疑這是醫院創收的手段。隨著負面案例在網路上發酵，不少網友總結出令人心酸的結論，「現在大人、小孩去醫院就是抽，沒事千萬別去醫院。」



