產檢一次多一胎! 罕見同卵四胞胎 遼寧女懷孕16週 第四胎為無心畸胎

遼寧撫順王女士目前懷孕已 16 週，但去年 11 月至 12 月的四次產檢中，每次彩色超音波（以下簡稱彩超）檢查都顯示多出一名胎兒，最終確認懷上罕見的同卵四胞胎，其中第四胎被診斷為無心畸胎。 圖：翻攝自 極目新聞

[Newtalk新聞] 據中國媒體《極目新聞》報導，遼寧撫順王女士近日在社群媒體發文指出，她目前懷孕已 16 週，但去年 11 月至 12 月的四次產檢中，每次彩色超音波（以下簡稱彩超）檢查都顯示多出一名胎兒，最終確認懷上罕見的同卵四胞胎，其中第四胎被診斷為無心畸胎。醫師指出，同卵四胞胎本身相當罕見，而第四胎的情況可能影響其他胎兒心臟功能，建議到大型醫療機構進一步檢查與治療。

王女士表示，她今年 30 歲，去年 9 月自然受孕。 11 月在撫順市婦幼保健院進行產檢時，第一次檢查顯示單胎，第二次顯示雙胎，第三次則顯示三胎。為了確認情況，12 月她赴沈陽市婦嬰醫院進行復檢，彩超結果顯示為四胞胎。

每次產檢都「多一胎」的結果讓王女士既驚喜又擔心。第四胎被診斷為無心畸胎，彩超顯示胎兒沒有胎頭、心臟及大部分肢體，但胎體內仍可見少量血流。醫師解釋，她的第四胎雖然沒有胎心，但血管與其他三個胎兒相連，由其他胎兒為其供血。如果同卵四胎正常發育，可能導致其他胎兒存在先天性心衰的症狀。

王女士目前雖有輕微頭暈、噁心，但未出現孕吐，身體狀況漸趨穩定。醫師表示，如果後面發現有心衰胎兒，就需要減胎，但這樣可能造成所有胎兒流產。對此，醫院建議王女士先觀察靜養，根據具體情況做下一步打算。

據《極目新聞》了解，王女士預產期已提前至今年 5 月，計畫於 6 日前往上海及安徽的醫院進行復檢，再做進一步安排。沈陽市婦嬰醫院表示，暫不清楚王女士的具體情況，需由王女士本人掛號，由醫師進行診斷。

湖北某三甲醫院婦產科主任指出，多胞胎多為異卵，四胞胎已屬罕見。同卵四胞胎更為罕見，出現概率僅約 1,300 萬至 1,500 萬分之一。對於無心畸胎，現已有射頻消融術或激光凝固術等成熟技術，可以切斷其與其他胎兒的血液連結，減少對健康胎兒的影響。醫師提醒，建議至具備相關資質的醫院評估與治療。

