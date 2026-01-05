產檢1次多1胎！30歲孕婦懷「同卵四胞胎」 醫驚：機率僅1500萬分之1

大陸遼寧省撫順市1名孕婦產檢經歷近日引發關注。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸遼寧省撫順市1名孕婦產檢經歷近日引發關注。30歲的王女發文稱，自己目前懷孕16週，從去年11月至12月先後進行多次產檢時，彩超結果「一查多一胎」，最終被確診為同卵四胞胎，其中第四胎為無心畸胎。醫生表示，同卵四胞胎本就極為罕見，發生概率約為1300萬至1500萬分之1，合併無心畸胎的情況在臨床上更少見。

《極目新聞》報導，王女介紹，她於去年9月自然受孕，11月在撫順市婦幼保健院進行產檢時，第一次彩超顯示為單胎，第二次顯示為雙胎，第三次又變為三胎。由於結果多次變化，王女於12月前往瀋陽市婦嬰醫院進行複檢，最終彩超顯示為四胎。

隨著胎數不斷增加，王女既驚喜又憂心。第四次產檢彩超結果顯示，其中一個胎兒被診斷為無心畸胎，考慮為反向動脈灌注序列症。檢查單顯示，該胎兒僅呈現不規則胎體回聲，未見胎頭、心臟及大部分肢體，但胎體內仍可見少量血流信號。

目前，王女已懷孕16週。她表示，孕期曾出現噁心、頭暈等不適，但並未嚴重孕吐，近期身體狀況趨於平穩。醫生告知，這屬於同卵四胞胎，四個胎兒共用一個胎盤，血管相互連接。雖然第四胎沒有胎心，但仍由其他三個胎兒供血，若繼續發展，可能加重正常胎兒的心臟負擔，甚至引發心衰風險。

據了解，王女的預產期已提前至今年5月。醫生提醒，若後續監測發現其他胎兒出現心衰跡象，可能需要進行減胎手術，但該操作亦存在引發全部胎兒流產的風險，因此目前建議以觀察、靜養為主，根據胎兒發育情況再作決定。

婦產科醫師說明，多胞胎中以異卵居多，同卵四胞胎極為罕見，發生概率約為1300萬至1500萬分之1。同卵多胎因共用胎盤，血管交通複雜，若出現無心畸胎，可能導致正常胎兒貧血或心衰。目前，臨床上已可通過射頻消融術、激光凝固術等方式切斷異常胎兒的供血，建議前往具備相關技術和經驗的大型醫療機構，制定個體化治療方案。

