產發署打造亞灣智慧科技產業聚落 投資金額達95億元

經濟部產業發展署邱求慧署長昨（十八）日主持「亞灣智慧科技產業聚落成果記者會」，說明自一一三年推動亞灣二‧○方案項下招商引資，挹注新台幣十三億元政策資源，成功吸引廿三家資通訊科技企業落地，累計帶動投資金額達九十五億元，展現產發署推動亞灣形成跨足半導體晶片設計、AI算力與智慧應用的科技產業聚落與國際輸出具體成果。

邱署長致詞時表示，亞灣二.○計畫以三大重點面向推動：第一、擴大科技技術發展範疇，從五GAIoT擴增為智慧科技，推動高科技產業深化布局亞灣，加強科技應用於在地實證落地商業淬鍊。第二、針對關鍵技術缺口如半導體IC設計補足發展。第三、推動資通訊廠商落地設立研訓中心，與在地大專校院合作，培育AI相關人才量能扎根。二年來，成功吸引多家國際級ICT企業落地，帶動多達一七六家供應鏈夥伴在地共創，培育一九六六人次AI相關專業人才，研發四十二項創新應用商轉，其中廿二項解決方案成功輸出海外，創造廿二·二八億元海外輸出產值，且未來三年將促成三座AI算力中心於亞灣落成，可望加速百工百業導入AI應用，推升亞灣成為台灣AI核心聚落之一。

記者會也特別邀請國際伺服器管理晶片（BMC）龍頭信驊科技、顯示技術領導廠商友達光電以及沉浸式科技先驅宏達電，分享在亞灣的創新成果與AI佈局。其中，信驊科技展示開發國產全景影像處理晶片導入Cupola三六○沉浸式智能攝影機產品；友達光電展示全臺首套AI中醫智慧系統，集團企業友達耘康與連鎖中醫集團馬光醫療網合作，透過實際落實在馬光旗下院所的AI模型訓練與大數據蒐集，將診間流程及患者等候時間縮短三十%；宏達電整合VR／XR互動與AR導覽技術，於高雄棧庫群打造全台最大五GAIoT水岸休閒園區，成功活化高雄港棧庫群。

邱署長表示，亞灣匯聚AI、五G與數位創新資源，形成智慧科技產業聚落，未來將持續整合跨部會資源與產業力量，擴大聚落規模，積極推動包含無人載具和亞灣結合，可執行港灣監測、物流運輸，還有研發法人金屬中心的無人載具研發能量，型塑亞灣成為智慧港灣生態鏈及無人載具產業發展重鎮，促進產業升級與區域均衡發展，持續朝臺灣人工智慧島邁進。