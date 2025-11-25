產發署產業淨零轉型成果發表

經濟部產業發展署舉辦「2025產業淨零轉型成果發表暨研討會」，由永續發展組吳振華組長頒獎表揚溫室氣體減量獲獎的十四家績優企業。（圖：產發署提供）

▲經濟部產業發展署舉辦「2025產業淨零轉型成果發表暨研討會」，由永續發展組吳振華組長頒獎表揚溫室氣體減量獲獎的十四家績優企業。（圖：產發署提供）

為展現製造部門2025年淨零轉型成果，經濟部產業發展署日昨舉辦「2025產業淨零轉型成果發表暨研討會」，由產業發展署永續發展組吳振華組長及全國工業總會侯傑騰副理事長致詞揭開活動序幕，期待藉由標竿企業的成果發表與分享，可以鼓勵更多業者邁向淨零轉型，創造產業綠色成長。

廣告 廣告

面對刻不容緩的全球氣候變遷課題，賴總統上任後親自召集成立「國家氣候變遷對策委員會」，設定2030年國家減碳新目標，行政部門也分別提出所屬部門減碳行動計畫，以期達成國家減碳目標。其中經濟部產業發展署主責製造部門減碳行動計畫，依循綠色與數位的雙軸轉型推動策略及相關國際趨勢政策，整合相關部會能量與措施，引導及協助產業節能減碳，邁向綠色轉型。

為務實協助產業解決轉型所面臨的挑戰，產發署結合全國工總、相關產業公協會成立產業別淨零工作小組，除共同研議及推動產業溫室氣體減量措施，並從中選出十四家溫室氣體減量績優廠商，藉本次活動表揚，不僅肯定廠商在溫室氣體減量的努力與貢獻，更藉此機會，向產業界加強宣導與推展自願性減碳成果，為產業樹立低碳典範。同時，為呼應政府推動資源循環與綠色產品政策，活動中亦依據經濟部「資源再生綠色產品審查認定辦法」，授證予通過資源再生綠色產品申請的十四家廠商，及特別表揚採購資源再生綠色產品前三名企業，以鼓勵產業落實綠色採購。

今年度成果發表會除了公開表揚績優廠商外，同時也邀請台灣微軟公司公共暨法務部施立成總經理，分享「解鎖AI賦能永續轉型」專題演講，以及台積電公司綠色製造部曾惠馨副處長對於「產業邁向淨零實務分享」議題進行分享；下午則分場進行「綠色製造」、「智慧能源」、「循環經濟」及「碳排管理」四大永續發展主題成果發表，提供產官學研一同與會交流，期許加速推廣低碳化與智慧化的成功實例與寶貴經驗。

雖然國際局勢瞬息萬變，但氣候變遷因應仍是當前全球關注焦點，經濟部將依循國家政策與目標，持續協助產業投入綠色技術與智慧製造，兼顧節能減碳與產業競爭力提升。