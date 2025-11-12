產發署表揚58家創意生活事業 共創產業永續未來

經濟部產業發展署日前舉辦「一一四年度創意生活事業表揚授證典禮」，由邱求慧署長親臨頒證，表彰五十八家通過評選之創意生活事業，以產業核心知識結合文化美學、自然風土與職人技藝等，提供民眾高質感的體驗及場域。本次典禮特別邀請「緩慢金瓜石」及「橘之鄉」分享打造體驗生態系成功經驗，並實際參訪「雄獅文具想像力製造所」，希望更多企業了解創意生活產業經營心法，透過升級轉型來提升附加價值。

邱署長出席致詞時表示，產發署自九十二年起推動創意生活產業發展，提供民眾高質感體驗服務，也創造體驗經濟產值。目前全台已有一七六家創意生活事業，產值自疫情後逐漸成長，一○九年二七九億元，預計今年將超過三四○億元，成長超過二十%，顯示臺灣體驗經濟市場的強勁韌性。感謝提供活動場地的雄獅文具，眾多產品陪伴著我們成長，小時候雄獅蠟筆、水彩筆等文具是時髦的象徵，隨著科技進步，手繪的機會減少，但是藉由在「想像力製造所」體驗與實作，讓人重溫童年的繪畫夢想。這就是創意生活產業的價值，帶領民眾走入具有深度與文化內涵的場域，讓國人能更深刻感受臺灣產業結合文化的魅力。

產發署自九十二年起推動「創意生活產業發展計畫」，藉由專家實地評選，以核心知識、高質美感、深度體驗與事業經營等四大面向進行綜合評核，挖掘並表揚臺灣優秀創意生活事業。今年共評選出朱銘美術館、蓋婭莊園、啤酒頭釀造等十五家具獨特魅力的業者新加入；另有雄獅文具想像力製造所、魔菇部落休閒農場等四十三家業者通過續約評核。迄今，全臺累積共一七六家創意生活事業，服務範疇涵蓋飲食文化、自然生態、生活教育、工藝文化、特定文物及流行時尚等多元體驗面向，提供民眾具高質美感及深度體驗的優質旅遊景點。

本次典禮特別邀請創意生活業者分享，講述如何整合在地資源、與在地夥伴協同合作，打造可複製、永續經營的體驗經濟生態系。緩慢金瓜石以金瓜石早期為根基，發展「旅宿即文化基地」的商業模式，由過去礦工一日生活設計出礦城文化散步地圖，串聯在地藝術家、導覽團體、地方工作者及協會等資源，共同設計主題遊程及DIY體驗活動，同時運用在地安山岩，開發金瓜石專屬的擴香伴手禮盒，並導入數位工具優化客戶服務流程，提升營運效率與在地連結性。

橘之鄉蜜餞形象館則以打造宜蘭金棗味為目標，除了設計蜜餞知識性互動解謎遊戲，提供學習體驗，並串聯在地餐廳、咖啡、甜點等業者，跨界合作推出「金棗甜點地圖」，及開發七夕季節系列伴手禮提升行銷效益，讓遊客透過遊程體驗，深度認識宜蘭金棗文化，推廣金棗為宜蘭的代表風味。