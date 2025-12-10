產發署跨域打造健康台灣 8家亮點業者秀高齡科技成果

圖▲經濟部產發署指導工研院舉辦高齡科技產業跨域應用成果發表會，吸引超過百位業者參與。(圖/產發署提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

臺灣於今（2025）年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%，面對醫療支出攀升與照護人力短缺等挑戰，高齡科技已成為政府與產業共同推動的關鍵方向。在經濟部產業發展署指導下，工業技術研究院產科國際所12月10 日於政大公企中心舉辦「高齡科技產業普惠加值與跨域合作推動計畫」成果發表會，集結金屬工業研究發展中心、鞋類暨運動休閒科技研發中心、食品工業發展研究所、商業發展研究院、紡織產業綜合所及台大智活中心等七大法人，與今年度8家計畫亮點受輔導廠商，共同展示高齡科技落地成果，吸引眾多產業與相關單位到場參與。

廣告 廣告

圖▲產發署翁谷松組長參觀廠商攤位，體驗科技協助長者健康復能。(圖/產發署提供)

產發署民化組翁谷松組長致詞指出，臺灣自2025年邁入超高齡社會，高齡與少子化造成的醫療與照護壓力已成為全國共識。政府自2023年啟動「高齡科技產業行動計畫」，四年投入95億元推動高齡科技發展。產發署在其中扮演推動市場機制的重要角色，高齡者需求出發，協助業者釐清市場與價值定位，透過研發補助、法人輔導，加速高齡科技服務落地，帶動跨域合作與新商機。根據工研院產科國際所調查，預估健康福祉產業營業額2025年將突破3,000億元，未來三年也將正面看待高齡科技市場發展。

產發署推動高齡科技，於113-114年度已輔導超過150家企業，打造涵蓋POC概念驗證、POS服務驗證、POB商模驗證的一條龍輔導機制，協助產業從技術、服務到商業模式完整升級，計畫期間已創造超過7.5億元新增營業額，展現高齡科技市場的蓬勃動能。

此次成果發表會精選8家代表性廠商展出產品與服務亮點，涵蓋高齡營養、居家安全、運動促進與生活支援設備，呈現我國高齡科技跨領域整合的多元成果。

圖▲現場來賓實際體驗現場展出之高齡科技運動產品。(圖/產發署提供)

在高齡營養方面，有森郁農業科技推出「減糖但不減甜」的神秘果植物基優格，兼具高蛋白與益生菌補，以及德康生物科技以白米蛋白酵素水解技術打造「米胜肽高蛋白沖泡飲」，具高吸收、低過敏特性；居家安全方面，吉律工業開發「智慧輔助起身馬桶椅」，整合電動起身與自動沖水設計，降低高齡者如廁起身跌倒風險；運動促進方面，老玩客、如影優活與樂齡智造三家攜手打造整合課程、量測與居家設備的一站式智慧運動服務，強化高齡者運動參與度。生活支援方面，有國內輔具大廠-榕懋實業首度打造「高齡樂活三輪電輔車」，採低跨階車體與電輔助動力，提升長者生活休閒的方便性，以及艾麥司推出國內首創「遠端守護」電動助步車，整合智慧感測與GPS定位提升行動安全。

今年度成果展現跨域整合能量，從食品營養、智慧運動、居家安全到生活支援，皆能看見高齡科技在生活情境中的實際落地。未來產發署將持續透過工研院攜手國內各法人單位共同投入，打造健康、活躍、宜居的高齡友善社會，帶動高齡新經濟成長。