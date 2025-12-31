產發署輔導印刷業應用AI實現營業額千萬級成長

經濟部產業發展署邱求慧署長（右四） 與出席「印刷產業推動AI跨域應用成果記者會」的興台彩色印刷、加斌公司、中釉公司等亮點企業代表合影。

▲經濟部產業發展署邱求慧署長（右四） 與出席「印刷產業推動AI跨域應用成果記者會」的興台彩色印刷、加斌公司、中釉公司等亮點企業代表合影。

經濟部產業發展署邱求慧署長表示，政府對於輔導印刷產業升級轉型，強化競爭力非常重視，邱求慧強調「印刷產業絕對不是夕陽產業」，產發署並特別成立專家輔導團，及提供印刷業者研發補助，每案最高可補助五百萬元，政府將以政策誘因，協助印刷業者轉型升級，邱署長是於日昨主持「印刷產業推動 AI 跨域應用成果記者會」時作以上表示。

產發署辦理本次記者會，展示政府積極推動並攜手財團法人印刷創新科技研究發展中心（印研中心）投入圖像核心技術研發及技轉產業落地的具體成果，從老舊照片修復、立體印刷製程的技術突破到磁磚設計外銷。產發署表示，將持續輔導傳統產業數位轉型，讓智慧科技成為產業升級的加速器。產發署指出，面對數位化、少子化趨勢逐年侵蝕印刷市場，藉由推動AI賦能，輔導協助印刷業升級轉型，不只是被動的代工者，而是成為能主動跨域、引領美學的「創意領航者」，並生產高附加價值產品，拓展國內外市場，提高營收及獲利。

產發署指出，圖像是印刷技術表現的核心，但傳統設計速度慢且創意有限，難以滿足現今快速又多元的需求。產發署自一一○年透過印研中心投入多元圖像技術研發，不同於一般網路AI繪圖僅供視覺欣賞，印研中心更開發出具備「印刷色域與高解析度」的核心技術，除提供以圖生圖、以文生圖、圖像修復及風格轉換等功能，更能產出符合工業印刷規格的圖像，讓AI從螢幕走進現實生活，也能實現「一張IP圖，生成全場景」的多元應用，解放圖像創作力，此技術可讓印刷廠蛻變為具備設計能量的合作夥伴，將產業服務範疇拓展至文創、會展、聯名精品等。

運用產發署「疫後產業升級轉型」的輔導資源，印研中心成功將前述AI技術移轉至業界，並特別邀請印研中心、興台彩色印刷、加斌公司及中釉公司於記者會現場展示及分享。興台公司運用長期保存的幻燈片訓練AI模型，精準修復老照片色調，不僅修圖時間減半、解析度提升四倍，服務範疇擴及美術館與藝術中心等修復領域；加斌公司導入全球唯一專為立體印刷研發的AI瑕疵偵測與圖像對位模組，克服大尺寸立體印刷檢測與對位不準的難題，顯著提升良率及品質穩定度；中釉公司以多年累積的設計圖庫訓練AI，可大量生成風格延續、千變萬化且不重複的天然圖紋，藉由「釉料配方加磁磚圖紋」的加值服務，磁磚產品具「不褪色、耐磨耗、永恆建材」特點，並順利拓展東南亞市場，前景看好。

產發署表示，在AI技術驅動下，印刷業者突破傳統技術框架，進入文化修復、建築場域裝飾與IP創作等新領域，帶動營業額成長逾八千萬元，不僅實現效率及品質雙重提升，更成功拓展跨領域訂單及市場版圖。產發署將持續深化AI跨域應用，鼓勵更多業者投入，讓臺灣的印刷工藝以「智慧領航」之姿，在國際舞台上印出新的驕傲。