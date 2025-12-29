產發署：印刷台廠迎AI浪潮升級 擺脫夕陽產業標籤

（中央社記者曾筠庭台北29日電）產發署今天邀請印刷創新科技研究發展中心與3家台灣印刷業者分享AI導入成果，展現印刷產業從傳統平面製程跨足至影像處理、材質應用及場域空間的創新能力。產發署署長邱求慧強調，印刷產業不是夕陽產業，未來將透過AI創新持續進行多元發展。

經濟部產業發展署今天舉辦「印刷產業推動AI跨域應用成果記者會」，邱求慧指出，印刷產業在台灣具有深厚歷史與文化意義，從日治時期的活版印刷，到民國40年的自動化生產，帶動產業起飛並培育高科技人才，雖然近十幾年來數位化與少子化挑戰傳統印刷業，但AI技術提供產業升級與創新的新機會，未來仍有發展潛力。

中國製釉總經理蔡松祐與會分享「仿天然紋理智慧圖文生成技術」，表示運用AI語文生圖技術，模擬天然石紋並快速生成磁磚圖像，設計師可依文字敘述調整顏色與紋理密度，20秒內即可產出五張圖稿，開發速度提升3倍，取代傳統人工編修，大幅縮短設計時間並提供大量選擇，提升競爭力，未來技術也可應用於壁紙、美耐板與玻璃等建材產品。

加斌總經理徐忠煌分享，他們運用AI結合輝達（Nvidia）開發板進行「光柵立體印刷智慧瑕疵監測」，透過攝影機與仿人眼學習技術，即使是不規則平面也能快速辨識瑕疵，減少人工作業與損耗品，降低環境污染。該技術不僅適用於紙張印刷，也可應用於塑膠或布料上，提高印刷品質與精細度，是全球唯一自主研發印刷瑕疵偵測、光柵對位模組。

興臺董事長陳政雄則指出，他們利用歷史照片資料庫訓練AI進行老照片修復，上色與還原更精準，保留年代感，讓照片的解析度提升4倍、修圖時間減少一半，並將這項技術服務延伸至文化藝術修復領域，包括藝術中心與美術館。

邱求慧強調，印刷產業未來仍可透過AI創造更多價值，例如鈔票防偽印刷等多元應用。透過韌性預算，政府也將成立印刷業輔導團，由印研中心籌組，持續協助產業在AI技術導入、節能減碳、跨域應用與市場推廣等面向升級與應變。（編輯：楊凱翔）1141229