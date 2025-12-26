產發署：金屬機電126家精實轉型 118家導入數位系統

（中央社記者曾筠庭台北26日電）經濟部產業發展署今天表示，全球製造業加速朝向數位化與智慧化發展，台灣模具、表面處理、水五金與扣件等金屬機電產業正處於轉型關鍵期，今年度已輔導126家業者完成精實改善，並協助118家企業導入數位化系統，強化整體競爭力。

產發署發布新聞稿指出，台灣金屬機電產業過去多以代工加工為主，營運高度仰賴人工紀錄且資訊分散，已難以因應國際市場對交期與精準度的高度要求，在全球供應鏈競爭日益激烈下，產業升級的迫切性明顯提升。

為提升產業韌性，產發署近年運用多元轉型資源，引導業者以營運模式升級與數位導入為核心，從內部流程檢視著手，導入精實管理提升資源運用效率，再透過數位系統整合生產資訊，以即時數據支援決策，提升製程透明度、效率與反應速度，逐步建構智慧製造環境。

在供應鏈層面，產發署表示，全球競爭已由單一企業競爭轉向整體供應鏈表現。今年共有5條供應鏈、37家企業推動上下游精實管理，讓改善成果由廠內延伸至產業鏈；另有7條供應鏈、72家企業導入共通數位系統，透過資訊串聯與數據共享，提升訂單透明度與供應鏈反應速度。

產發署也分享企業轉型案例指出，手工具製造商鉦生股份有限公司在二代接班後，透過政府輔導導入精實管理與數位工具，重整產線動線、建立標準作業並推動拉式生產，有效解決產線中斷與等待問題，使等待時間減少62%，生產週期大幅縮短，生產穩定度明顯提升。

在供應鏈整合方面，士中工業與螺絲、鍛造、表面處理等23家夥伴，在政府協助下共同導入共通數位平台，讓訂單、採購與物料資訊得以即時共享。產發署表示，系統導入後，採購週期由5天縮短至2.5天，訂單錯誤率降低80%，顯著提升供應鏈整體運作效率。

產發署強調，台灣金屬機電產業正由單一工廠改善，邁向整體供應鏈智慧化整合的新階段，未來將持續整合產官學研能量，協助企業打造高效率且具國際競爭力的製造模式，提升台灣在全球製造供應鏈中的關鍵地位。（編輯：楊蘭軒）1141226