產科醫師推溫柔生產 與助產師同照護

台中慈濟醫院婦產科醫師蘇修緯推動「溫柔生產」照護模式，透過產科醫師與助產師共同照護，讓生產結合專業安全與人文溫度，不再是冰冷的醫療程序。

蘇修緯表示，台灣超過9成9新生兒由醫師接生，大眾對助產師的專業角色相對陌生。英國、荷蘭、北歐、日本等醫療先進國家，助產師是孕產照護體系不可或缺的專業人員，能提供完整的產前檢查、超音波檢查、靜脈注射、傷口縫合及新生兒照護等服務，對於低風險的懷孕生產，孕產婦死亡率與新生兒健康指標均表現優異，證明助產師在孕產照護的重要價值。

「產科醫師的核心職責在於風險評估與醫療介入，助產師則能投入更充裕的時間陪伴產婦，運用按摩、呼吸技巧、姿勢調整等非藥物方式提供協助，兩者的專業領域相輔相成，而非取代。」蘇修緯強調，以醫院為基礎的共照模式，能讓孕產婦在醫療安全與人文關懷間取得最佳平衡。

醫院醫師專業守護，孕婦能透過精密產前檢查及早發現妊娠糖尿病、子癲前症等高風險狀況，立即介入適當治療。如面臨難產、胎兒窘迫或產後大出血等緊急狀況，醫院具備完整醫療資源與設備，迅速執行剖腹產、緊急輸血等救治措施，保障母嬰生命安全。而助產師的專業介入為醫療照護注入更多人文溫度與個人服務。助產師能協助準父母提前做好身心準備；協助產婦量身制定個人生產計畫，深入討論會陰側切、延遲斷臍、親子肌膚接觸、母嬰同室等議題；待產過程提供長時間專業陪伴，透過溫柔按摩手法、專業呼吸引導技巧與舒適的姿勢調整，協助產婦以更自然放鬆的狀態迎接新生命到來。