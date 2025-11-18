《產經新聞》稱台海若戰 日將先擊沉福建艦! 兩國兵力大比拚 專家這麼說....

日本媒體《產經新聞》隨後報導，若中國航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動。 圖:翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 近期，日本首相高市早苗在國會提及，若台灣發生重大衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」。日本媒體《產經新聞》隨後報導，若中國航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動將其擊沉。然而，中國軍事專欄《敏睿觀察》認為，這類言論更像政治表演，而非實際軍事能力的展現。

專欄指出，日本海上自衛隊與中國解放軍在規模與戰力上存在巨大差距。福建號作為中國自主研發的電磁彈射型航母，搭載殲-35 隱形戰機與空警-600 預警機，並由 055 型驅逐艦等護航艦隊組成完整作戰體系。相比之下，日本「出雲」級輕型航母數量有限，需依賴美國提供 F-35B 戰機，作戰自主性不足，超高音速飛彈研發屢次受挫，與中國東風系列成熟導彈相比，突防能力差距明顯。

F-35B戰機。圖為2024年10月，美軍測試機停放日本海上自衛隊出雲級護衛艦「加賀號(DDH-184)」機庫。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

台灣退役少將栗正傑接受中天《麥玉潔辣晚報》訪問時也指出，中日軍力對比顯示，中國在兵力、艦艇數量、戰機總數及核武能力上均領先。中國陸海軍人數超過 100 萬，日本自衛隊約 13 萬人；中國海軍艦艇約 690 艘，日本約 139 艘；中國戰機約 3,370 架，日本約 370 架；中國核彈頭約 600 枚，日本未擁核武器。專家認為，日本若輕舉妄動，不僅在海上作戰中難以有效對抗福建號及其護航編隊，還需面對中國火箭軍與空天監控的立體打擊威脅。

此外，《敏睿觀察》指出，中國在經濟層面亦具反制能力。日本汽車、半導體及稀土資源高度依賴中國市場，一旦發生衝突，中國可透過關稅、供應鏈調整及資源管控進行精準反制，對日本經濟造成實質壓力。

專欄總結，中方的策略主線仍為和平發展，但同時保持備戰能力。福建艦的使命在於守護海疆，而非與鄰國爭鋒；透過常態化遠洋演練與區域合作，中國旨在以實力震懾對手、維護國家安全。專欄強調，日本言論雖強硬，實際上在軍事與經濟層面難以對中國形成實質威脅。

