產經民調：自民黨單獨過半在望 中道席次恐遭腰斬

（中央社記者戴雅真東京2日專電）產經新聞今天報導，產經新聞社與富士新聞網進行聯合民調顯示，自民黨有望單獨取得眾議院過半，若加上執政陣營的日本維新會，可望超出提出修憲動議所需門檻的2/3席次（310席）。另一方面，立憲民主黨與公明黨結盟的中道改革聯合，席次恐被腰斬。

聯合民調於1月31日、2月1日進行，結合採訪內容，分析8日投開票的眾議院大選選情走向。

民調顯示，在289個單一選區中，自民黨於200個以上選區取得優勢。若加上比例代表席次，議席數可望大幅超過選舉公告前的198席，甚至有望挑戰300席以上，顯示對高市早苗內閣的高支持度正廣泛擴散。

廣告 廣告

此外，維新會在大阪選區表現穩健，執政陣營合計有可能在眾院取得超過2/3席次，足以推動修憲動議，或是在參院否決法案後，於眾院重新表決通過。

相較下，中道改革聯合取得優勢的選區不足20區，比例代表方面同樣吃緊，有可能不足公告前167席的一半。報導分析，中道於選前不久才成立，知名度不足，加上安全保障等政策立場不夠明確，成為不利因素。

其他在野黨方面，國民民主黨具優勢的單一選區有限，能否維持公告前的27席仍不明朗。共產黨可能僅能在比例代表取得席次，能否保住公告前的8席也有待觀察。至於公告前有8席的令和新選組，以及5席的「減稅日本・憂國連合」，則被認為席次縮減的可能性較高。

而推出190名候選人的參政黨，預期能在比例代表大幅躍進，較公告前的2席大幅攀升，但在單一選區的選戰依然嚴峻。首次挑戰眾院選舉的未來團隊在比例代表可望有大幅斬獲，推測上看5席以上。

此外，在單一選區與比例代表中，態度不明或尚未決定的選民各有約1成，選情仍可能出現變化。

此次民調以隨機產生的固定電話與行動電話為對象，透過電腦自動撥號，自全國289個單一選區的16萬2746名男女受訪者中取得回覆，並依過往選舉的投票者分布進行校正。（編輯：韋樞）1150202