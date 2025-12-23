產經與富士民調：日本18至29歲人士92.4%支持高市內閣

日本年輕人極度相挺高市早苗 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 《產經新聞》和富士新聞網（FNN）稍早公布於20日和21日聯合進行的民意調查，顯示，高市早苗內閣的支持率達到75.9%，創下自執政以來的最高水準。值得注意的是，高市內閣的支持率在18至29歲人群中高達92.4%。

《產經新聞》指出，支持率上升的原因之一是獲得了新的支持者。高市內閣不僅贏得了以往新興政黨骨幹力量——年輕人的支持，還在自民黨影響力相對較弱的地區獲得了支持，使其多層次的支持成為一大優勢。

高市內閣獲得了各個年齡層民眾的支持，在年輕選民中尤其受到青睞。除了18至29歲人士破9成支持外，30歲至50歲人群中為83.1%，40歲至50歲人群中為77.8%，50歲至50歲人群中為78.0%，均高於總體平均水平。 60歲至50歲族群的支持率為69.0%，而70歲以上族群的支持率則為65.9%。

高市早苗內閣受歡迎的程度，拿上一任總理大臣石破茂的內閣對比可以看得更清楚。在石破茂內閣任期即將結束之際，9月20日至21日進行的一項民調顯示，內閣的支持率為37.9%，其中18至29歲年齡層的支持率僅為14.4%，遠低於整體支持率。石破內閣在年輕人中的支持率較低，支持率主要集中在老年人群體。

另一方面，高市首相引起的年輕人模仿購物的「早苗熱潮」（サナ活）激增，顯示她的支持率正在向年輕一代轉移。尤其是18至29歲的年輕人，對各項具體政策表現出正面態度。

在本次調查中，當被問及對政府綜合經濟措施的評價時，88.1%的18至29歲受訪者表示「贊成」或「比較贊成」。 93.9%的受訪者「贊成」提高所得稅起徵點的「年收入門檻」。 70.6%的受訪者支持重啟核電廠，83.6%的受訪者支持自民黨和日本維新會在近期召開的國會特別會議上提交的減少眾議院席位的法案。這兩項支持率在所有年齡組中均最高。

高市內閣的支持率在各地區分佈均勻。從按地區劃分的眾議院比例代表制支持率來看，近畿地區的支持率最高，達81.8%，該地區包括首相的家鄉奈良縣。此外，在北海道（據稱反對黨在該地區影響力較大）的支持率為72.4%，在東北地區則為79.3%。

