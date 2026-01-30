產線失誤笑臉顛倒 中國哭哭馬玩具反大賣

全球最大的小商品批發市場義烏商貿城，此刻紅通通的過年應景產品正大量出貨，店門口堆成山的小紅馬非常吸睛，不過仔細一看，小馬兒的表情不是只有笑臉，還有扁著嘴的哭哭臉。業者說，原本是生產線上縫錯的產品，顧客先是要求退貨，但後來又不退了，原來是賣得不錯。

義烏玩具業者張小姐表示，「很多客戶都喜歡，也說得很有道理，適合當代上班的牛馬精神，很多客戶都喜歡，現在銷量還挺好。」

現代社畜有加不完的班，彷彿做牛做馬，嘴角下垂的小紅馬，的確反映對現實的無奈，引發許多共鳴。隨著需求持續增加，業者決定繼續製作哭哭版本的小紅馬，脖子上掛著金鈴噹，眼神卻撇向一旁，彷彿暗自憂鬱著。這個趨勢呼應了近年來，因為泡泡瑪特Labubu等角色流行所帶動的醜醜可愛潮，做了25年玩具批發生意的老闆直說很驚訝。

廣告 廣告

玩具業者樓女士回應，「是的，我是非常驚訝，我覺得這哭哭馬並不好看，但我們的思想要順著客戶的想法理解。年輕人的情緒價值啊，去上班的時候坐在那裡，就是那個狀態，下班了就開心了。」

再過2個禮拜就要過年，全中國規模最大的四川自貢市燈會已經登場，數百組巨型花燈結合生肖、神話與現代元素，呈現出夢幻繁華的沉浸式夜景；央視除夕大秀春晚也進行了第2次的彩排，打造喜慶與希望氣氛。

不過馬年經濟仍然充滿挑戰，當局將2026年GDP增長設定在5%，多家國際機構預測則在4.4%至4.8%之間，反映出口放緩、內需不振的結構性問題；24歲以下青年失業率雖然回落，也還在16.5%的高檔，年輕一代的就業與職場仍然充滿壓力焦慮，哭哭馬玩偶的走紅正是一種幽默解嘲的情緒投射。