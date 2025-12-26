產能不足！美對台軍售普遍交付延後數年 積壓訂單超6700億元

由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台軍售交付嚴重延遲。根據喬治梅森大學追蹤數據顯示，截至10月，已獲美國國會批准但尚未交付的武器訂單總額達215億美元（約6760億元新台幣），相當於台灣2026年國防預算的近70%。這些積壓訂單包含各類武器與彈藥，交付時程普遍延後數年。

美國對台軍售 積壓訂單包含各類武器與彈藥，交付時程普遍延後數年。 （資料照／《美聯社》）

《日經亞洲》26日報導，由於美國國防承包商產能不足，美國政府對台武器銷售進度落後，武器訂單積壓超過200億美元（約6288億元新台幣）。

據拜登政府時期負責大陸與台灣事務的白宮高級官員多希（Rush Doshi）透露，原定2026年交付的66架F-16V戰鬥機已延至2027年或2028年，該機型性能據稱可與大陸最先進戰機抗衡。此外，2017年決定出售的空對地飛彈系統也將延至2027年或更晚才能交付。

2020年批准的魚叉反艦飛彈系統原定2025年開始交付，但預計要到2028年才能完成全部運送，該武器系統據稱可攻擊穿越台灣海峽的大陸船艦。

原定2026年交付的66架F-16V戰鬥機已延至2027年或2028年。（圖／翻攝臉書「中華民國空軍」）

據報導，美國國防工業產能緊張是導致對台軍售延遲的原因。華盛頓智庫「民主防衛基金會（FDD）」發布的一份截至2024年9月底的研究分析報告顯示，在對25種武器系統進行評估後，僅有7種系統被評為「強勁」，這意味著它們能夠滿足未來的需求。而有14種武器系統被評為「需要關注」，這代表這些武器需要增產，而增產可在兩年內實現，以滿足未來需求；另有4種系統被列為「薄弱」，意味若無特別干預措施，無法在兩年內達成必要的產能擴張。標槍飛彈、海馬斯系統、F-15與F-16戰鬥機均屬「需要關注」類別；魚叉飛彈系統與155公釐砲彈則被列為「薄弱」等級。此外，該報告指出，台灣尋求的武器是透過新系統合約採購，而非轉移美軍庫存的舊型武器，因此運往烏克蘭的武器多為舊型裝備，對台軍售影響較小。

而美國國防工業的衰落根本原因在於冷戰結束後國防支出占經濟比重持續下滑。世界銀行數據顯示，美國國防支出在1960年代美蘇軍備競賽期間達到國內生產毛額的9%以上高峰，1990年冷戰結束時降至5.6%，2024年僅剩3.4%。

川普政府日前再批准111億美元對台軍售。 （資料照／《美聯社》）

而市場萎縮導致企業淘汰與合併。與五角大廈合作的主要航太與國防承包商數量從1990年的約50家減少至目前的5家，包括洛克希德馬丁等企業。另外，國防承包商也採用「即時生產」製造模式，依需求採購零件與材料以降低成本，這種商業模式也使快速擴大產量變得複雜。

儘管交付進度落後，美國政府仍持續擴大對台軍售。國務院於12月17日通知國會一項總額達111億美元（約3490億元新台幣）的新對台軍售案，這是歷來規模最大的軍售案之一，內容包括標槍反坦克飛彈與海馬斯長程火箭發射系統，這些武器將支援台灣以高機動性與精準武器反制攻擊的不對稱防禦戰略。

