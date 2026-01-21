產能吃緊！華邦電擴產 三星、SK海力士卻「減產NAND」

記憶體荒持續延燒，價格循環仍在高檔。（示意圖／東森新聞）





記憶體產能供不應求，美光、華邦電等都紛紛擴產，不過南韓大廠三星跟SK海力士，卻反向減產；而且現在很多廠商與客戶簽約，都改成「鎖量不鎖價」。

在雪地裡拿起鏟子鏟土，記憶體大廠美光在紐約擴廠，舉行動土典禮，還砸18億美元，收購力積電銅鑼P5廠，就是因為記憶體荒，產能供不應求。就連美光高層都坦言，短缺狀況前所未有。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra：「供應確實很緊張，我在12月份的財報電話會議上提到過，對於幾個關鍵客戶而言，中期內我們能夠滿足其50％到三分之二的需求。」

記憶體供不應求，華邦電也罕見大規模擴產，砸68億向科林研發訂購一批機器設備，今年也將陸續裝機擴產。AI推升記憶體需求大爆炸，但南韓兩大記憶體巨頭三星跟SK海力士，卻選擇反向操作，別人都大手筆擴產，他們卻減少NAND Flash產量，雙雙縮水約20萬片。

半導體專家曲建仲：「目前記憶體廠商減產Flash，很有可能是因為人工智慧產業，對於DRAM或HBM的需求更大，而且毛利更高，但因為兩種不同記憶體的生產過程，並不完全一樣。」

為了改善獲利狀況，記憶體廠與大客戶簽訂的長期供貨合約，也從過去的「鎖價又鎖量」，轉為「鎖量但不鎖價」，像是華邦電、南亞科都是如此，年期由一年期拉長到至少兩年起跳，部分大客戶甚至談到接近2030年的長期合作框架，目的就是確保出貨穩定，但保留報價彈性空間。

半導體專家曲建仲：「客戶要下單給我生產，我就要確保我生產的產品你要拿走，但因為價格一直漲，所以我不想跟你固定價格，我希望能隨著價格上漲，就可以同步調整售價。」

記憶體荒持續延燒，價格循環仍在高檔，專家認為，DRAM供應吃緊的情況將延續到年底，預計供需平衡拐點，最快要等到2027年才會出現。

