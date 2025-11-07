產能太滿！長科啟動擴產計劃 QFN產能將增加5成
長科表示，目前消費性電子與網通應用市場需求持續強勁，帶動QFN封裝市場在第4季維持穩健成長動能，並預期此趨勢可望延續至明年。隨著市場需求不斷攀升，公司現有QFN產能已達滿載，為因應未來持續成長及滿足客戶訂單需求，長科正式啟動新一波擴產計畫。
長科指出，此次擴產將同步於台灣與中國大陸兩地廠區進行，初步規劃月產能將自目前的270萬條提升至400萬條，產能增幅約為50％，新產能預計可於明年底前陸續開出、挹注營收。這次擴產亦為長科自2018年以來規模最大的產能擴充行動，顯示公司對未來市場前景與長期成長動能的信心。
此外，馬來西亞新廠興建工程正持續進行中。在新廠完工前，長科針對現有廠房進行整建，新增沖壓及貼切機台，預計明年第1季完工，以滿足客戶日益增加的需求。
目前長科在台灣、中國大陸及馬來西亞均設有生產基地，營運據點橫跨兩岸與東南亞三地，成為導線架封裝產業的重要布局核心。此布局不僅強化產能彈性與供應鏈韌性，更能貼近主要市場，滿足全球客戶多元化的需求。
在AI伺服器對高壓直流電源（HVDC）的需求帶動下，近期美系IDM大廠宣布三家供應商為其未來HVDC開發合作夥伴。長科目前已成功出貨至其中兩家，展現在高階電源應用領域的技術實力與產品品質均獲得國際客戶肯定。其中一家合作夥伴的產品線涵蓋650V以上等級。長科現已提前布局，持續強化技術研發與產能擴充，以因應後續快速成長的市場需求。
長華科技（長科*，6548）於6日公告，2025年10月合併營收為新台幣11.37億元（以下幣別同），月減5.16％，年增7.91％，為歷年同期第三高表現。累計前10個月合併營收為110.62億元，年增率12.06％。根據法說會中提出的第4季展望，整體需求預期持穩，營運表現可望與上季相當，公司基本面穩健，市場動能延續。
更多鏡報報導
台南囝仔回來了！黃仁勳專機將降落台南 參觀台積電三奈米廠
吃韓式炸雞後不忘台灣 黃仁勳週六現身台積電運動會
「只許成功、不許失敗！」蔣萬安親揭輝達落腳北士科談判內幕
其他人也在看
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 22 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
寶佳狙擊中石化四天爆量近70萬張股價重回票面10元創一年新高
大型房地產開發業者寶佳集團近日大舉入股中工（2515）逾一成股權，市場隨即傳出，其背後可能劍指中石化（1314）經營權，引發投資人熱議。受此消息激勵，中石化已連漲四天，今（7）日再度開高走高，股價一度大漲逾8%，開盤即攻上10.5元股價收復票面，創一年多新高，四天爆近70萬巨量。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
美股開盤下挫！美光等記憶體類股抗跌
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（6日）開盤全面下挫，道瓊工業指數下跌近300點，科技股再度下殺，記憶體逆勢撐盤，美光續漲2%。此外，美國前眾院議長裴洛西宣布不再連任，關注所有民主黨國會議員...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
鴻海、台光電營收成長！法人評等「這些個股」買進
[Newtalk新聞] 台股10月營收陸續公布，多數企業營運表現穩健，部分更優於市場預期，展現電子產業在AI、高階製程與新應用帶動下的成長動能。整體觀察，本月營收普遍受惠於AI伺服器、資料中心及高階零組件需求延續，部分傳統應用如PC與手機雖進入季節性淡季，但產品組合改善及高附加價值業務導入，仍支撐獲利表現。 其中，鴻海營收創同期新高，AI伺服器需求推升雲端業務占比；力智受惠業外挹注與產品線延伸，維持穩定獲利。以下是國泰證期今天(6日)早盤後解析市場聚焦個股表現與新動向。 1、鴻海 10月營收8,957億元，月增7.01%、年增11.29%，約達4Q營收預估36%，符合預期。電腦終端產品因新機與假期備貨成長，雲端、元件等產品年增逾15%。受AI機櫃拉貨帶動，雲端營收占比高，預估4Q營收季增20%，全年營收上看8兆元創新高。展望正向，維持買進評等。 2、力智 業外挹注，3Q25 EPS 2.36元優於預期，4Q25財測營收季持平，下半年營收將較上半年成長，短期毛利率目標維持35%上下。營運觸角從傳統PC/NB延伸至伺服器、資料中心與網通設備，估營運穩定成長，短期毛利率35%、長期40%目標新頭殼 ・ 1 天前
亞股大逃殺！日股又現史詩級崩盤跌2195點、韓股暴殺逾6%引發熔斷
全球股市豬羊變色！電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似AI過熱警告，貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權，美股昨天全面淪陷，費半指數暴跌4%，日股率先亞股開盤亦再出現史詩級崩盤，大跌2195點之多，失守5萬點整數大關，最低探49301點，韓股更慘一度暴跌逾6%引發熔斷，4000點慘告失守，台股今早開盤一度重挫逾六百點，但跌幅相對日韓輕得多。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前