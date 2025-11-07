產能太滿！長科啟動擴產計劃 QFN產能將增加5成

長華科技6日宣布因QFN需求強勁，將啟動新一波擴產計畫。

長科表示，目前消費性電子與網通應用市場需求持續強勁，帶動QFN封裝市場在第4季維持穩健成長動能，並預期此趨勢可望延續至明年。隨著市場需求不斷攀升，公司現有QFN產能已達滿載，為因應未來持續成長及滿足客戶訂單需求，長科正式啟動新一波擴產計畫。

長科指出，此次擴產將同步於台灣與中國大陸兩地廠區進行，初步規劃月產能將自目前的270萬條提升至400萬條，產能增幅約為50％，新產能預計可於明年底前陸續開出、挹注營收。這次擴產亦為長科自2018年以來規模最大的產能擴充行動，顯示公司對未來市場前景與長期成長動能的信心。

廣告 廣告

此外，馬來西亞新廠興建工程正持續進行中。在新廠完工前，長科針對現有廠房進行整建，新增沖壓及貼切機台，預計明年第1季完工，以滿足客戶日益增加的需求。

目前長科在台灣、中國大陸及馬來西亞均設有生產基地，營運據點橫跨兩岸與東南亞三地，成為導線架封裝產業的重要布局核心。此布局不僅強化產能彈性與供應鏈韌性，更能貼近主要市場，滿足全球客戶多元化的需求。

在AI伺服器對高壓直流電源（HVDC）的需求帶動下，近期美系IDM大廠宣布三家供應商為其未來HVDC開發合作夥伴。長科目前已成功出貨至其中兩家，展現在高階電源應用領域的技術實力與產品品質均獲得國際客戶肯定。其中一家合作夥伴的產品線涵蓋650V以上等級。長科現已提前布局，持續強化技術研發與產能擴充，以因應後續快速成長的市場需求。

長華科技（長科*，6548）於6日公告，2025年10月合併營收為新台幣11.37億元（以下幣別同），月減5.16％，年增7.91％，為歷年同期第三高表現。累計前10個月合併營收為110.62億元，年增率12.06％。根據法說會中提出的第4季展望，整體需求預期持穩，營運表現可望與上季相當，公司基本面穩健，市場動能延續。



回到原文

更多鏡報報導

台南囝仔回來了！黃仁勳專機將降落台南 參觀台積電三奈米廠

吃韓式炸雞後不忘台灣 黃仁勳週六現身台積電運動會

「只許成功、不許失敗！」蔣萬安親揭輝達落腳北士科談判內幕