產能短期難增 分析師：記憶體缺貨潮2027年才可能緩解

隨著AI應用暢旺，使得記憶體市場不論是AI相關記憶體以及傳統記憶體都出現缺貨潮，價格紛紛調漲。分析師今天(29日)指出，儘管AI記憶體大廠已釋出擴產訊息，但距離產能開出仍需要一段時間，可預期AI記憶體缺貨、漲價潮會延續至2027年；至於消費性記憶體，則因廠商目前沒有宣布擴產，今年不但價格難以鬆動，甚至還可能繼續漲價。

AI熱潮持續延燒，帶動高頻寬記憶體(HBM)需求大爆發，基於利潤考量，許多記憶體大廠將重心轉往HBM記憶體等相關產品，造成傳統消費性記憶體產能減少，供需失衡下，使得整體記憶體市場大缺貨，報價不斷飆漲，市場甚至傳出AI相關記憶體價格漲幅上看一倍。

分析師翁偉捷29日受訪表示，雖然美光、三星、SK海力士等國際大廠將資本支出重點轉向HBM記憶體，陸續有擴產動作，但從宣布資本支出到實際產能開出，存在「時間落差」，因此，只要雲端服務供應商(CSP)的AI資本支出不縮手、AI需求維持成長軌道，這波AI記憶體的缺貨、漲價潮可能得延續到2027年。

另一方面，隨著一線廠商紛紛棄守傳統消費性電子使用的動態隨機存取記憶體(DRAM)，傳統DRAM供給主要靠台廠以及中國廠商支應。翁偉捷認為，目前並未看到廠商有明確的擴產計畫，在供給受限，且無人「開第一槍」擴產的情況下，今年DRAM價格料將維持上漲態勢。他說：『(原音)以台灣的廠商來說，並沒有很明確地有聽到就是說未來要針對DDR4、DDR5這些相關的DRAM有一些明確的擴產計畫。所以可能在DRAM這一塊的漲價潮，應該沒有那麼快會結束。』

翁偉捷也提醒，若記憶體價格持續上揚，在成本壓力下，將造成終端消費電子產品價格跟著調漲，甚至還可能因此壓抑PC、手機等終端產品買氣。(編輯：沈鎮江)