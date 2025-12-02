產能緊繃引爆！NAND Wafer 11月猛漲價、12月續漲原因曝光

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新調查，2025年11月整體NAND Flash需求持續受AI應用與enterprise SSD訂單強力拉動，然原廠優先分配產能給獲利能力較好的高階和企業級產品，且舊製程產能快速收斂，wafer供應情況更加緊繃，導致11月主流wafer合約價全面大幅上漲，各類產品平均月漲幅可達20%至60%以上，漲勢快速擴散至所有容量段。

觀察11月各類NAND Flash wafer價格表現，1Tb TLC因enterprise SSD需求持續成長，供給短缺最為嚴重，11月均價大幅上漲。512Gb TLC因舊製程轉產導致供應急縮，加上市場需求穩健，推升其價格漲幅成為11月TLC系列產品之冠，月增超過65%。256Gb TLC受舊製程退出影響，供給量再度下滑，價格持續顯著成長。

TrendForce指出，由於企業級高容量產品需求爆發，加上冷儲存應用出貨加速，QLC供應明顯吃緊，1Tb QLC 11月均價也大幅上漲。MLC產品有工控及消費性產品支撐需求，均價持續走揚。

TrendForce表示，由於原廠報價主導權強勢，加上短期內wafer供應緊張的情況無法改善，預期12月合約價仍將維持漲勢。

