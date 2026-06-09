產能追不上需求！花旗力挺「這3檔」為AI供應鏈首選 驚人目標價曝光
財經中心／王文承報導
隨著AI熱潮持續升溫，全球AI伺服器需求快速暴增，也讓上游PCB與銅箔基板（CCL）供應鏈進入供不應求的新階段。花旗證券近日在「2026台灣科技論壇」中指出，AI基礎建設投資熱度仍未降溫，高階PCB與CCL材料需求持續攀升，看好相關廠商未來幾年仍可望受惠AI浪潮帶動成長。
花旗點3檔為I供應鏈首選 驚人目標價曝
花旗點名金像電（2368）、台光電（2383）與台燿（6274）為AI供應鏈中的首選受惠股，目標價分別上看1650元、5100元及1600元。市場買盤也同步湧入，昨（9）日金像電股價大漲135元、漲幅9.93%，漲停鎖在1495元；台光電上漲295元、漲幅6.18%，收在5065元；台燿則上漲80元、漲幅5.21%，收在1615元。
花旗分析，目前包括AI伺服器、高速交換器與ASIC平台等需求持續擴張，但供應鏈新增產能速度有限，短期內供需缺口難以補上，也使高階PCB與CCL價格具備上漲支撐。
其中，花旗最看好金像電未來成長動能。公司規劃自2027年至2029年間持續擴建新廠，不過管理層坦言，即使依照既定擴產計畫推進，產能仍難完全滿足客戶需求。除了擴充既有多層板產能外，金像電也積極布局HDI高階板市場，搶攻下一波AI商機。
花旗指出，金像電在ASIC供應鏈中的角色持續提升，今年相關客戶市占率有望進一步增加，且新增ASIC客戶主機板訂單的機會也相當高。隨著泰國新廠逐步放量，預估單月營收貢獻將從第二季約6億元，大幅成長至第三季約13億元，成為推升營運的重要動能。此外，由於客戶對PCB漲價接受度高，也有助於帶動獲利同步提升。
至於CCL雙雄台光電與台燿，同樣被花旗視為AI升級浪潮中的關鍵受惠者。花旗認為，高階CCL已成為AI伺服器升級不可或缺的重要材料，但新增產能釋出速度相對有限，供需失衡情況恐持續加劇。
台光電方面，未來擴產重心將放在中國市場。花旗表示，中國不僅建廠效率較高，客戶需求也更強，加上投資報酬率優於其他地區，因此成為主要擴產基地。不過，公司仍保留進一步投資馬來西亞的彈性，以因應全球供應鏈布局需求。
台燿則持續推動泰國新廠建設，但因設備交期延後，原定建廠與量產時程有所遞延，預估最快第三季末才會開始貢獻營收。不過花旗認為，這並不影響長期成長趨勢，反而凸顯目前高階CCL供給增速仍遠低於市場需求。
花旗強調，在AI伺服器需求持續攀升下，高階PCB與CCL市場短期內仍將維持供應吃緊，未來價格仍具上漲空間，相關供應鏈可望迎來新一波量價齊揚的成長循環。
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