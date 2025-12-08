產能過剩問題待解 台塑四寶展望維持保守

（中央社記者曾仁凱台北8日電）石化業產能過剩問題待解，加上明年2月農曆春節，下游加工廠停工，台塑四寶展望後勢，維持保守態度。

台塑今天表示，雖然第4季為PE（聚乙烯）、EVA（醋酸乙烯酯共聚物）及PP（聚丙烯）等石化品的傳統旺季，加上台塑第4季歲修廠數比第3季減少，開工率提高，產銷量增加；不過中國經濟復甦不如預期，石化同業庫存偏高，且近期原油價格走勢偏弱，外加同業持續新增石化產能，市場行情疲軟，台塑預估第4季營業額將比第3季微幅衰退。

展望明年第1季，台塑表示，明年2月中旬為農曆春節，下游加工廠停工，石化產品需求減少，且出貨天數較少，台塑明年第1季歲修廠數也比今年第4季增加。此外，中國持續新增乙烯及其衍生物產能，壓抑石化品行情，預估明年第1季營收較今年第4季衰退。

南亞分析，台灣11月製造業PMI（採購經理人指數）從10月50.3提升至51.4，但主要成長集中在AI領域，相關電子零組件缺貨，使原物料價格指數上升。但產業發展分歧，企業對未來6個月展望雖回升，但仍處於收縮區間，顯示對於美中貿易戰、川普關稅政策、大陸石化產能過剩的外溢效果等外部環境不敢樂觀，將謹慎因應。

南亞受惠電子材料需求暢旺，營運獲得支撐，預估第4季營收與第3季持平；明年第1季面對春節假期、工作天數減少，南亞營收將力守與今年第4季持平。

台化董事長洪福源直言，目前市場保守情況沒有改善。台化分析，中國官方政策成效有限，中國固定資產投資持續下降，11月統計局公布製造業PMI 49.2，比10月略升但仍然在榮枯線下。12月市場變化不大，只能期待有節前備貨的需求。

台化指出，印度政府11月12日公告取消包括PTA、MEG、PVC、ABS等14類石化塑膠產品的BIS進口認證管制，這對於中國廠商有利，其他亞洲石化廠則受傷，後續影響值得觀察。

台塑化分析國際油價指出，市場評估2026年全球原油供需基本面將會過剩超過每日200萬桶，因此OPEC+決定明年第1季暫停增產，甚至表示會視供需狀況討論是否有減產的必要性。目前預估油價仍會隨基本面走弱而緩步下滑，但在俄烏和平協議不易達成下，預期油價在每桶60美元附近有望獲得支撐。（編輯：張良知）1141208