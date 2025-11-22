產量未受颱風影響！台南安定胡麻節今日登場
〔記者劉婉君／台南報導〕台南安定是重要的胡麻產地之一，今年產量未受颱風影響，約可達7、8成，陸續已有農民採收。安定胡麻節今(22)日熱鬧登場。
安定胡麻節今天上午於安定區公所旁停車場舉行，有社區表演等節目外，幼兒園小朋友裝扮成各式胡麻主題造型登台走秀，更成為舞台上的亮點，可愛模樣讓台下民眾拿起手機拍照、錄影，還有兄弟檔參加，直接扮成胡麻油。
現場市集有食農教育DIY，大小朋友體驗胡麻煎蛋等，主辦的安定區公所及農會也準備限量的免費麻油雞飯，吸引民眾排隊索取兌換券。
