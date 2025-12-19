產、官、警攜手預防「數位防詐」宣導講座 前進紅心字會信義老人服務中心守護長者荷包

【警政時報 司徒／臺北報導】衛生福利部社會及家庭署、臺北市政府社會局、警察局、中華電信台北營運處紅心字會攜手共同於信義老人服務中心舉辦「社區據點防詐宣導講座」。透過產官警三方合作，致力為社區民眾與高齡長者築起堅實的財產安全防線，活動吸引近百位長者到場，社家署周道君署長及臺北市政府社會局鄭文惠副局長出席、紅心字會副秘書長許雅青等、中華電信台北營運處蘇振乾總經理、台北營運處戴國欽副總經理、企業客戶分公司林柏儔處長、台北營運處蘇宗賢科長也在場陪同長者一起參與；此活動不僅彰顯政府防詐政策，警察局也透過真實案例分享，提升長者防詐意識。

衛福部社會及家庭署、臺北市政府社會局、警察局、中華電信攜手、紅心字會舉辦「數位防詐」宣導講座。(圖/紅心字會 提供)

中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，近年詐騙手法已從常見的假投資、假交友，進化到利用AI技術模擬親友或名人聲音影像的「變臉詐騙」，讓民眾真假難辨。紅心字會副秘書長許雅青說，「社區據點防詐巡迴講座」，以實際案例強化長者與社區民眾的風險辨識能力，築起防詐安全網，能夠成功幫助長者「顧好荷包」，降低受騙風險。

衛福部社會及家庭署周道君署長(右四)、臺北市政府社會局鄭文惠副局長(右三)、紅心字會許雅青副秘書長(右二)、中華電信台北營運處蘇振乾總經理(左四)、台北營運處戴國欽副總經理(左三)等貴賓共同宣誓反詐決心。(圖/紅心字會 提供)

臺北市政府社會局鄭文惠副局長也肯定，持續透過數位學堂與反詐騙活動，協助長者跨越數位門檻、遠離風險，為台灣高齡社會打造更安全、更便利的數位生活環境。

活動現場吸引近百位長者，仔細聆聽「數位防詐」宣導重點。(圖/紅心字會 提供)

另外，長者因數位落差造成的資安風險，社家署也推動「社區據點無線上網服務」專案，歷經2年，全臺已完成5,344處社區據點iTaiwan無線上網環境建置，為長者們建立起穩固的數位學習與網路安全教育基礎外，未來據點舉辦數位課程、遠距活動及樂齡學習的重要基礎。

