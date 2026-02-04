用不到2年就壞了！地勤曝行李箱「避雷關鍵」：買前先冷靜3秒

生活中心／朱祖儀報導

原PO表示，託運行李箱應選擇耐摔款。（示意圖／翻攝自pixabay）

在購買行李箱時，你考慮的首要條件是什麼呢？一名地勤人員透露，看到不少旅客喜歡使用日系居家品牌的行李箱，不過約有8成的人手把斷掉，因此提醒眾人，購買行李箱時，比起外觀應該要更注重耐摔度，文章曝光掀起兩派看法。

一名地勤人員在Threads發文表示，購買日系居家品牌行李箱之前，需要先冷靜3秒鐘，因為她從事地勤工作以來，經常看到使用該品牌的旅客提著壞掉的行李箱，「大概有80%是斷手把進來的，而且不是斷一邊，是左右一起斷那種」，還有人抱怨，「我這咖才用不到兩年耶。」

地勤曝選行李箱攻略：耐摔度更重要

原PO表示，每次替旅客貼破損標籤時，不禁為了大家的錢包感到心痛。但她強調，不是品牌不好，而是有些箱子比較適合當登機箱，無法扛住長期託運摔、拋、壓、堆，若是經常出國託運的人，購買行李箱時應考量耐摔度，而非行李箱的外觀。

文章曝光掀起兩派討論，有人認同原PO說法，「我也是側面提把斷掉」、「正確，千萬不要買，用三年斷兩把，直接丟掉」、「我的真實故事，買了大概三四年沒用幾次，去年去瑞士，一下機場兩個手把都斷掉，不知道是不是因為太冷？超級狼狽。」

但也有人反駁，「我覺得很好用、很耐用耶，登機箱用了8-9年，近期把手才終於壞掉、拿去修理」、「我的行李箱用了10幾年都沒斷（每年出國2-3次），剛好疫情那段時間沒法出國就空置了兩年吧，結果一出去就斷了，我相信是沒有使用的關係，只是提把斷而已，蝦皮買一下自己換才幾塊錢」、「用了行李箱五、六年，還是沒出什麼大問題。」

