用中國製設備拿資安院標案？黃國昌：董事長是新潮流洪奇昌

立法院黨民眾黨團總召黃國昌今召開「新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌今(30)日召開「新潮流大老撐腰 違法驗收資安破口」記者會，指控「大同醫護」取得資安院標案過程中出具不實證明文件、違約使用中國製資通設備矇騙驗收，但資安院仍違法完成驗收，他質疑，大同醫護獲得如此禮遇的，除了大同公司董事長是三立集團董事長張榮華，還因為大同醫護的董事長是民進黨新潮流系大老洪奇昌。

黃國昌指稱，因應2025年底跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月決標，決標方式為最有利標，由大同股份有限公司子公司大同醫護股份有限公司取得，大同醫護去年12月25日交付驗收文件辦理驗收，資安院明知存在重大違失，卻「嚴重放水」，大同醫護未在期限內完成改善，反而是多拖了兩個月後完成第二次複驗。

黃國昌指控，依據契約規定，資安院該標案需要是「新品」，而且不可以是「中國製」，更不可以標示為中國，大同醫護除了違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，涉嫌違反「政府採購法」、「刑法」等，未在期限內完成改善也沒有解約，「沒有解約、沒有移送法辦、沒有停權」，資安院前院長何全德在過程中更是傾力護航大同醫護。

黃國昌質疑，為何數發部或資安院「都對大同醫護如此禮遇？理由非常簡單，除了目前其母公司大同公司董事長係三立集團董事長張榮華，大同醫護的董事長更是民進黨新潮流系的大老洪奇昌，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？是否應全面徹查並且追回補助？還是因為面對的是「赴中交流」連陸委會副主委梁文傑都不敢造次的洪奇昌，就要再次雙標」？

黃國昌強調，除了今天此案，近兩年大同醫護還有取得包括國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局的採購標案，這些「綠友友蠹蟲」如果沒有清除乾淨，還適合繼續由這種明目張膽違法亂紀的廠商取得涉及國安的標案嗎？他還批評，民進黨打著「抗中保台」口號，但只要一遇到自家人「抗中保台」就不重要了，真正重要的是「綠友友們」有沒有發大財、賺大錢。

