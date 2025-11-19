用二備金逾4千萬普發「全民安全指引」 粉專轟賴政府：不拚經濟忙撒幣

國防部新版「全民國防手冊」將自今（19）日起普發至全國家戶約983萬戶，其中印製費用4279萬元，以第二預備金的方式支應。擁有4.4萬粉絲的粉專「鎖綠鴨」痛批，台灣人民不聊生，多少青年每天為下一餐煩惱，幾個銅板能省則省，民進黨卻一口氣爽花人民錢4279萬，賴政府「不拚經濟忙撒幣」。

國防部全動署物力動員處處長沈威志昨表示，總統賴清德於9月20日指示啟動全國普發作業，總計印製1100萬本，將分4批配送，預計明年1月5日前全數送達各家戶。至於經費部分，沈威志說此次普發並非年度預算項目，相關經費已用罄，依行政院指導，由國防部依《預算法》第70條申請第二預備金支應。紙本印製由全動署委託軍備局生產製造中心辦理公開招標，以最低標決標，費用為4279萬元；運送部分由中華郵政以專案限制性招標協助，費用約180餘萬元；發放由內政部系統負責，各地方政府後續可獲行政院撥付相關作業費，總額約1988萬餘元。

對此，「鎖綠鴨」今在臉書指出，民進黨政府平常高喊節能減碳、綠能環保、用愛發電，居然要花4279萬元印製1100萬本「全民國防手冊」，該粉專痛批，上千萬棵樹在哭泣，環保殺手就是民進黨。

「鎖綠鴨」進一步表示，第二預備金往往用於重大天災、特殊事故或緊急情況，且每筆動支金額超過5000萬元案者，應先送請立法院備查；然而，民進黨不只帶頭狂撒人民血汗錢，這次指引手冊的費用4279萬元，難道是刻意編列在備查門檻以下，好規避備查？

該粉專感嘆表示，台灣人民不聊生，多少青年每天為下一餐煩惱，幾個銅板能省則省，民進黨卻一口氣爽花人民錢4279萬，賴政府「不拚經濟忙撒幣」。

針對國防部新版「全民國防手冊」普發作業，將由中華郵政協助運送，自今日起優先配送離島及偏遠地區，再陸續送至各縣市公所，後續由內政部民政系統發放到各家戶，預計1月5日前完成。印製方面，以內政部推估的全國983萬餘戶為基準，每戶可獲1本，另增列公部門活動、災防演練、民防訓練、全民國防教育及外籍人士需求等額外數量，總計印製1100萬本，其中包括10.5萬本英文版。

