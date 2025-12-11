用亞尼克威士忌巧克力生乳捲乾杯？Popeyes × Jack Daniel’s跨界套餐
記者李鴻典／台北報導
備受甜點控期待的季節甜點-新鮮草莓即將回歸，生乳捲名店亞尼克「新鮮草莓季」12月15日正式於門市、官網季節限定開賣。每日限量300條「鮮採草莓生乳捲」限時回歸、全新「戀莓物語」、「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」、「草莓迷你裸感蛋糕」、「草莓巧克力裸感蛋糕」等，多達9款系列甜點，酸甜美妙滋味，草莓控們準備開搶！
此外，亞尼克首度推出造型生乳捲－華麗系生乳捲，包括「戀莓物語」以滿滿新鮮草莓，點綴上夢幻造型、花朵與金箔的夢幻變身，讓甜點控眼睛大吃甜頭；同時，首款大人微醺風味－「威士忌巧克力生乳捲」亮相，同樣華麗造型，忍不住就用生乳捲乾杯。
「威士忌巧克力生乳捲」嚴選帶有蜂蜜、太妃糖與烘烤橡木香氣的威士忌，融入比利時貝可拉巧克力，調製出深邃、富層次的威士忌巧克力奶霜，再以經典清爽的北海道奶霜相疊，創造出輕盈與濃郁共存的口感。特黑泡芙蛋糕上以焦糖液繪出流光般線條，點綴巧克力葉片與金箔！兩款華麗系甜點上桌，必定成為全場焦點。
今年聖誕跨年，Popeyes和Jack Daniel’s傑克丹尼決定一起把派對提前點亮！把傑克丹尼No.7的香草焦糖木質香直倒進Popeyes的檸檬特調可樂裡，不是調和，是「一秒綻放整杯璀璨」。微醺、清爽、氣泡炸裂的限定飲品 「JD into Popeyes Spark」，前味是特調檸檬亮度，中段飄著威士忌柔和暖度，尾韻由可樂氣泡升起的煙火感。這杯特調成為今年最具節慶的跨界亮點：喝一口就準備開炸。
Popeyes再把「吃炸雞」升級成「美式爽脆微醺派對」。最潮最炸派對套餐限時上市！三款主打以都是腿炸雞與鬆脆小鮮肉，搭配JD into Popeyes Spark，打造「微醺 × 爽脆」的派對體驗。以鮮雞手工裹粉的脆度堆疊出味覺火花，期間限定、限量。餐點販售於2025年12月18日起Popeyes全門市開賣。
當城市街頭亮起節慶燈光，冬日的律動悄然展開。蘇格蘭威士忌品牌仕高利達（Scottish Leader）以全新主張「視野與眾不同」為靈感，邀大眾在今年冬季換一個角度感受節慶的魅力。自12月15日起至 12月28日止，仕高利達攜手信義區潮流酒吧Sleep No More 推出冬季限定「舉個杯Jingle Bell」聯名活動，從夜間的杯邊風景到日間的咖啡香，透過多款創新飲品打造節日新儀式。
亮點包含，以仕高利達金雪莉為基底打造的「舉個杯聯名調酒」－以仕高利達金雪莉為基底，融合西瓜、蜂蜜、太妃糖、柳橙與綿密奶蓋，打造層次豐富、帶有節慶氣息的創意風味。酒精濃度13%，每杯售價$280元。購買此聯名調酒即贈金勾杯手提小酒(仕高利達金雪莉50ml)。
仕高利達12年為靈感延伸、由消費者親手加入金勾錐聖誕小酒完成的「舉個杯微醺咖啡」－此款咖啡以濃縮咖啡、黑糖、鮮奶與肉桂奶蓋堆疊多層次香氣，並隨杯附上一瓶仕高利達 12 年50ml的「金勾錐聖誕小酒」。拿到飲品後，可親手將小酒緩緩倒入冰咖啡中，看威士忌的麥芽香氣與咖啡的清爽醇度融合，完成專屬於自己的節慶微醺儀式，每杯售價135元。購買任一聯名飲品，即可獲得限量聖誕禮。
臺虎信義迎來十週年，於12月13日以「Back to Street」主題舉辦一場最單純的生日派對。當天現場將亮起「快打旋風」機台與BOXER拳擊機，邀所有朋友一起在信義區街頭找到久違的派對速度。同時推出限定調酒「臺虎-果泥波動拳 Taihu Smoothie Punch - Hadouken」以及「臺虎 x 歐肯 虎溜肯氣泡調酒 Whisky Tea High」。
更與最會做蛋糕的eggtall合作，帶來60公分特製巨型蛋糕與限量周邊商品「臺虎精釀 x eggtall 老虎打火機殼」、「臺虎 x eggtall 漂浮可可奶滋 Cocoa Nice」限定汲取調酒，並邀約由曾在米其林一星餐廳擔任過主廚與副主廚的兩位創辦人聯手打造的「MASA TACO」現場快閃，讓臺虎信義的第一個十歲疊加不同的繽紛層次。
坐落於蘇格蘭北端奧克尼群島的世界烈酒之最Highland Park高原騎士，承襲島嶼壯闊風土與百年釀酒工藝，以聞名全球的「石楠花蜜燻香」為標誌，其多層次的香氣結構形塑出獨具辨識度的風味，被譽為「世界烈酒之最」。自2020年推出「原酒本色」系列以來，高原騎士憑藉鮮明而富張力的香氣表現深受酩家推崇，亦成為品牌愛好者爭相收藏的經典之作。如今，在迎來首席釀酒師世代交替的關鍵時刻，原桶強度系列也展開新篇章。新任首席釀酒師 Marc Watson以高原騎士的風味根源「石楠花」為靈感，鉅獻全新原桶強度《Cask Strength: Heather石楠花》，呈現前所未有的鮮活「花蜜燻香」層次，不僅向百年傳承的工藝與奧克尼風土致敬，也以更具現代感的創新風格迎向未來。
高地單一麥芽威士忌品牌——艾柏迪（Aberfeldy），2025歲末年終之際獻上傑出桶陳系列的全新限量逸品「艾柏迪21年法國波亞克紅酒桶過桶 單桶原酒」，僅僅282瓶獨現台灣。專屬台灣珍藏的「艾柏迪21年波亞克紅酒桶過桶 單桶原酒」，稀有程度不言而喻，堪稱只此一次的威士忌典藏級逸品將於2025年12月中旬起現蹤台灣，建議售價為新台幣$13,500，邀全台威士忌品味藏家們至各大菸酒專賣店洽購。
12月21日冬至將至，一碗熱騰騰的湯圓，是家人團聚最具儀式感的象徵。桂今（11）日冠於台北樹心會館舉辦冬至記者會，宣布金鐘影后鍾欣凌成為全新品牌大使，以「桂冠開運女神」身份首次亮相。
現場鍾欣凌也向主廚許智勇拜師學習煮湯圓秘訣「滾水下、小火煮」，並在主廚指導下完成1分鐘湯圓甜品【義式提拉米蘇湯圓奶酪】，展現桂冠湯圓結合現代甜品創意吃法。
隨著時間來到年末，桂冠線上商城同步推出專屬回饋活動。自12月1日至31日，購物滿NT$1,212輸入折扣碼【LADEC120】即可現折 NT$120；單筆滿 NT$799另可參加抽獎活動，有機會將 PHILIPS 飛利浦氣炸鍋帶回家。
冬季，在日本料理裡向來是最值得細細詮釋的節氣。氣溫雖低，卻是食材風味最為凝縮、滋味沉靜的時刻；料理以溫度與旨味回應季節，形成「靜」與「暖」的並存。亘一郎 KOICHIRO 本季以「冬」為核心，由主廚押野亘一郎（Koichiro Oshino）推出冬季套餐，以整個冬季的光影、景致與味覺層次為靈感，將冬天特有的質地、節令與寓意具象於料理之中。
押野主廚秉持「當季為最優、不以產地設限」的原則，選用日本與台灣冬季達到最佳狀態的食材——日本蕪菁、金時人參、冬季最豐美的青甘，以及台灣冬季盛產且味道純淨的九孔鮑等。本季以當令風味為主軸，在經典料理如鮮蟹焗烤與海膽丼之外，加入多道冬季限定菜式，使整體體驗兼具熟悉與新鮮。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
2025歲末送禮「我LINE給你」 LINE禮物推Jo Malone London快閃體驗
LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包
GD權志龍愛貓ZOA攜手CASETiFY聯名 超萌周邊一次看、獨家吊飾粉絲快搶
怡客咖啡+桂冠湯圓推甜品 限定60天販售、打卡就送冰
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 90
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 6
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 37
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 27
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 21 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 21 小時前 ・ 201
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 30
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 144
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 357
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 123
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 2
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 137