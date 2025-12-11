用亞尼克威士忌巧克力生乳捲乾杯？Popeyes × Jack Daniel’s跨界套餐

記者李鴻典／台北報導

備受甜點控期待的季節甜點-新鮮草莓即將回歸，生乳捲名店亞尼克「新鮮草莓季」12月15日正式於門市、官網季節限定開賣。每日限量300條「鮮採草莓生乳捲」限時回歸、全新「戀莓物語」、「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」、「草莓迷你裸感蛋糕」、「草莓巧克力裸感蛋糕」等，多達9款系列甜點，酸甜美妙滋味，草莓控們準備開搶！

生乳捲名店亞尼克「新鮮草莓季」即將開跑，多達9款系列甜點，滿滿草莓酸甜美妙。（圖／品牌業者提供）

此外，亞尼克首度推出造型生乳捲－華麗系生乳捲，包括「戀莓物語」以滿滿新鮮草莓，點綴上夢幻造型、花朵與金箔的夢幻變身，讓甜點控眼睛大吃甜頭；同時，首款大人微醺風味－「威士忌巧克力生乳捲」亮相，同樣華麗造型，忍不住就用生乳捲乾杯。

亞尼克戀莓物語生乳捲初登場，首度嚐試造型生乳捲，華麗變身就愛這抹浮誇，售價719元。（圖／品牌業者提供）

「威士忌巧克力生乳捲」嚴選帶有蜂蜜、太妃糖與烘烤橡木香氣的威士忌，融入比利時貝可拉巧克力，調製出深邃、富層次的威士忌巧克力奶霜，再以經典清爽的北海道奶霜相疊，創造出輕盈與濃郁共存的口感。特黑泡芙蛋糕上以焦糖液繪出流光般線條，點綴巧克力葉片與金箔！兩款華麗系甜點上桌，必定成為全場焦點。

亞尼克華麗系「威士忌巧克力生乳捲」亮相，首款大人微醺風味，用生乳捲乾杯，售價719元。（圖／品牌業者提供）

今年聖誕跨年，Popeyes和Jack Daniel’s傑克丹尼決定一起把派對提前點亮！把傑克丹尼No.7的香草焦糖木質香直倒進Popeyes的檸檬特調可樂裡，不是調和，是「一秒綻放整杯璀璨」。微醺、清爽、氣泡炸裂的限定飲品 「JD into Popeyes Spark」，前味是特調檸檬亮度，中段飄著威士忌柔和暖度，尾韻由可樂氣泡升起的煙火感。這杯特調成為今年最具節慶的跨界亮點：喝一口就準備開炸。

Popeyes x Jack Daniel's聯名餐。（圖／品牌業者提供）

Popeyes再把「吃炸雞」升級成「美式爽脆微醺派對」。最潮最炸派對套餐限時上市！三款主打以都是腿炸雞與鬆脆小鮮肉，搭配JD into Popeyes Spark，打造「微醺 × 爽脆」的派對體驗。以鮮雞手工裹粉的脆度堆疊出味覺火花，期間限定、限量。餐點販售於2025年12月18日起Popeyes全門市開賣。

Popeyes把「吃炸雞」升級成「美式爽脆微醺派對」。（圖／品牌業者提供）

當城市街頭亮起節慶燈光，冬日的律動悄然展開。蘇格蘭威士忌品牌仕高利達（Scottish Leader）以全新主張「視野與眾不同」為靈感，邀大眾在今年冬季換一個角度感受節慶的魅力。自12月15日起至 12月28日止，仕高利達攜手信義區潮流酒吧Sleep No More 推出冬季限定「舉個杯Jingle Bell」聯名活動，從夜間的杯邊風景到日間的咖啡香，透過多款創新飲品打造節日新儀式。

仕高利達攜手潮流酒吧Sleep No More推出冬季限定「舉個杯Jingle Bell」聯名活動。（圖／品牌業者提供）

亮點包含，以仕高利達金雪莉為基底打造的「舉個杯聯名調酒」－以仕高利達金雪莉為基底，融合西瓜、蜂蜜、太妃糖、柳橙與綿密奶蓋，打造層次豐富、帶有節慶氣息的創意風味。酒精濃度13%，每杯售價$280元。購買此聯名調酒即贈金勾杯手提小酒(仕高利達金雪莉50ml)。

仕高利達金雪莉為基底打造的「舉個杯聯名調酒」。（圖／品牌業者提供）

仕高利達12年為靈感延伸、由消費者親手加入金勾錐聖誕小酒完成的「舉個杯微醺咖啡」－此款咖啡以濃縮咖啡、黑糖、鮮奶與肉桂奶蓋堆疊多層次香氣，並隨杯附上一瓶仕高利達 12 年50ml的「金勾錐聖誕小酒」。拿到飲品後，可親手將小酒緩緩倒入冰咖啡中，看威士忌的麥芽香氣與咖啡的清爽醇度融合，完成專屬於自己的節慶微醺儀式，每杯售價135元。購買任一聯名飲品，即可獲得限量聖誕禮。

由消費者親手加入金勾錐聖誕小酒完成的「舉個杯微醺咖啡」。（圖／品牌業者提供）

臺虎信義迎來十週年，於12月13日以「Back to Street」主題舉辦一場最單純的生日派對。當天現場將亮起「快打旋風」機台與BOXER拳擊機，邀所有朋友一起在信義區街頭找到久違的派對速度。同時推出限定調酒「臺虎-果泥波動拳 Taihu Smoothie Punch - Hadouken」以及「臺虎 x 歐肯 虎溜肯氣泡調酒 Whisky Tea High」。

臺虎-果泥波動拳。（圖／品牌業者提供）

更與最會做蛋糕的eggtall合作，帶來60公分特製巨型蛋糕與限量周邊商品「臺虎精釀 x eggtall 老虎打火機殼」、「臺虎 x eggtall 漂浮可可奶滋 Cocoa Nice」限定汲取調酒，並邀約由曾在米其林一星餐廳擔任過主廚與副主廚的兩位創辦人聯手打造的「MASA TACO」現場快閃，讓臺虎信義的第一個十歲疊加不同的繽紛層次。

臺虎 x eggtall漂浮可可奶滋。（圖／品牌業者提供）

臺虎 x eggtall老虎打火機殼。（圖／品牌業者提供）

坐落於蘇格蘭北端奧克尼群島的世界烈酒之最Highland Park高原騎士，承襲島嶼壯闊風土與百年釀酒工藝，以聞名全球的「石楠花蜜燻香」為標誌，其多層次的香氣結構形塑出獨具辨識度的風味，被譽為「世界烈酒之最」。自2020年推出「原酒本色」系列以來，高原騎士憑藉鮮明而富張力的香氣表現深受酩家推崇，亦成為品牌愛好者爭相收藏的經典之作。如今，在迎來首席釀酒師世代交替的關鍵時刻，原桶強度系列也展開新篇章。新任首席釀酒師 Marc Watson以高原騎士的風味根源「石楠花」為靈感，鉅獻全新原桶強度《Cask Strength: Heather石楠花》，呈現前所未有的鮮活「花蜜燻香」層次，不僅向百年傳承的工藝與奧克尼風土致敬，也以更具現代感的創新風格迎向未來。

高原騎士鉅獻全新原桶強度《Cask Strength Heather 石楠花》，打造奧克尼群島最純粹的風味詮釋。（圖／品牌業者提供）

高地單一麥芽威士忌品牌——艾柏迪（Aberfeldy），2025歲末年終之際獻上傑出桶陳系列的全新限量逸品「艾柏迪21年法國波亞克紅酒桶過桶 單桶原酒」，僅僅282瓶獨現台灣。專屬台灣珍藏的「艾柏迪21年波亞克紅酒桶過桶 單桶原酒」，稀有程度不言而喻，堪稱只此一次的威士忌典藏級逸品將於2025年12月中旬起現蹤台灣，建議售價為新台幣$13,500，邀全台威士忌品味藏家們至各大菸酒專賣店洽購。

艾柏迪21年。（圖／品牌業者提供）

12月21日冬至將至，一碗熱騰騰的湯圓，是家人團聚最具儀式感的象徵。桂今（11）日冠於台北樹心會館舉辦冬至記者會，宣布金鐘影后鍾欣凌成為全新品牌大使，以「桂冠開運女神」身份首次亮相。

桂冠品牌大使鍾欣凌拜師&行政主廚許智勇現學湯圓煮法。（圖／品牌業者提供）

現場鍾欣凌也向主廚許智勇拜師學習煮湯圓秘訣「滾水下、小火煮」，並在主廚指導下完成1分鐘湯圓甜品【義式提拉米蘇湯圓奶酪】，展現桂冠湯圓結合現代甜品創意吃法。

呆萌町提拉米蘇湯圓。（圖／品牌業者提供）

隨著時間來到年末，桂冠線上商城同步推出專屬回饋活動。自12月1日至31日，購物滿NT$1,212輸入折扣碼【LADEC120】即可現折 NT$120；單筆滿 NT$799另可參加抽獎活動，有機會將 PHILIPS 飛利浦氣炸鍋帶回家。

桂冠小湯圓乾吃、煮湯多變吃法。（圖／品牌業者提供）

冬季，在日本料理裡向來是最值得細細詮釋的節氣。氣溫雖低，卻是食材風味最為凝縮、滋味沉靜的時刻；料理以溫度與旨味回應季節，形成「靜」與「暖」的並存。亘一郎 KOICHIRO 本季以「冬」為核心，由主廚押野亘一郎（Koichiro Oshino）推出冬季套餐，以整個冬季的光影、景致與味覺層次為靈感，將冬天特有的質地、節令與寓意具象於料理之中。

炸物選用冬季風味最佳的台灣九孔鮑，先蒸後炸使鮑魚柔軟中帶微酥，以蒸製海膽醬增添風味深度，呈現「擇優在地」的冬季旬味。（圖／品牌業者提供）

押野主廚秉持「當季為最優、不以產地設限」的原則，選用日本與台灣冬季達到最佳狀態的食材——日本蕪菁、金時人參、冬季最豐美的青甘，以及台灣冬季盛產且味道純淨的九孔鮑等。本季以當令風味為主軸，在經典料理如鮮蟹焗烤與海膽丼之外，加入多道冬季限定菜式，使整體體驗兼具熟悉與新鮮。

椀物以伊勢龍蝦為主軸，搭配金時人參、白蘿蔔與象徵共生長久的「相生結」，呈現日本正月的紅白祝福意象，將祈念寄於暖湯之中。（圖／品牌業者提供）

