前農委會主委林聰賢將接任兆豐金控旗下兆豐資產管理公司董事長，月薪約22萬元。但他並未擁有金融相關背景，因此這項人事案被在野黨質疑是政治酬庸，引發爭議。

林聰賢曾任宜蘭縣長，而後出任農委會主委，2020年接任中央畜產會董事長，從政經歷一路與農業相關。2023年9月因超思進口雞蛋案，與當時的農業部長陳吉仲一同請辭獲准。不過，林並未真正「退隱江湖」，而是轉換跑道，擔任杏國新藥公司獨立董事。

杏國新藥公司與國衛院有產學合作關係。據了解，林聰賢在杏國的任期本應到2028年，不過他1月底請辭後，兆豐金控與兆豐資產管理公司旋即雙雙召開董事會，通過林聰賢出掌兆豐資產董事長一案，預計本周進行交接。

林聰賢在擔任畜產會董事長時因為超思案下台。超思案涉及6085萬餘元的犯罪所得，此外，蛋荒期間，因進口蛋過期報廢銷毀，造成公帑損失高達5.3億元。然而北檢調查超思圖利案的結果，時任農業部長陳吉仲、次長陳駿季及林聰賢都全身而退。

這3人不但完全不必負責，甚至事後都無縫接軌新事業。陳吉仲重返學術界、擔任大學終身特聘教授，陳駿季高升農業部長，林聰賢則一路跨界發展，從農業領域轉戰醫藥界，現在更跨入金融界，職場轉換之順遂令人羨慕。

但在野黨立委卻質疑這項人事安排不只是用人唯「綠」，且更是唯「新」。因為林聰賢是綠營新潮流派系的重要成員。原來在民進黨執政下，幸福的工作不是要有專業，而是要有黨證，而且得跟對派系才行啊！