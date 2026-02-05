用代孕生「21個寶寶」！美華裔夫婦涉嫌販嬰 孕母氣炸提告

美國加州一對華裔夫婦，去年遭警方查扣21名孩子的監護權，牽扯出複雜代理孕母內情，部分代孕母親驚爆，她們原以為是在幫助一對「渴望奇蹟寶寶」的夫婦，豈料發現自己被欺騙，兩人疑似販嬰。

美國加州爆發代理孕糾紛。（示意圖／Pexels）

美國《紐約郵報》報導， 這對華裔夫婦是來自中國大陸的65歲男子郭軍（Guojun Xuan，音譯），與38歲女子張西維（Silvia Zhang，音譯），來自內華達州的代理孕母詹姆斯（Tronderrica James）提告，要求拿回代孕孩子的監護權，她表示，當時自己透過臉書代孕群組被「Jasmine」聯絡，對方自稱是郭軍夫婦的代表，積極邀請她參與代孕。

詹姆斯說，她被提供誤導性資訊，對郭軍夫婦的身份及意圖遭蒙蔽。其他多名代理孕母也披露，她們被告知將為洛杉磯一對華裔夫婦孕育孩子，她們並被告知因「語言障礙」無法直接與他們溝通，卻未被告知兩家代孕公司「Mark Surrogacy」及「Future Spring Surrogacy」，實際由郭軍夫婦持有。

去年5月，郭軍與張西維因涉嫌虐童與忽視被捕，但獲得保釋。警方在其住所查獲9間臥室內共有15名3歲以下兒童，另外6名兒童則在親友處。當地醫院曾報告，有2個月大的男嬰受傷入院，經調查為保姆搖晃所致，而這名保姆已被警方逮捕。

