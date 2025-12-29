用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由

記者陳思妤／台北報導

國防部在解放軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字反擊中國（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。

解放軍東部戰區宣布，今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」東部戰區也公布演訓區示意圖。

而國防部已經成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部發言人臉書也大改解放軍的演訓區示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字，強調堅定捍衛我國主權、民主與自由。

國防部痛批，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力！」

