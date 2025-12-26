用修枝竹材或邊角料開發「碳竹積」 復興食農賦予農業廢棄物新生命

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府青年事務局輔導「復興食農」團隊，開發竹炭商品「碳竹積」，可用來改善土壤結構、淨化空氣、作為園藝介質等，順利入選今年度「青年投入永續發展行動計畫」領航組，團隊成員袁淑玲說明，汰舊的老竹、修枝的竹材、邊角料等農業廢棄物，透過炭化技術，都能轉化為「烏金」而賦予農業廢棄物新生命。

袁淑玲說，竹子是復興區的重要資源，過去多食用或製作編織用品，他們發現竹林管理中，修枝與整竹產生的大量竹材，只要能再利用，廢棄物就能轉化為資源，於是開發「碳竹積」，利用粉碎與炭化工法，將廢棄竹材製成具強大吸附與調節能力的多孔質竹炭，成功將「不要的竹材」轉化為有用的資源。

除開發商品外，復興食農團隊還走進校園、社區，與三民國小、三民社區合作推出農業廢棄物再利用課程，累計已吸引181人次參與，讓學生與民眾了解「利用創意能將廢棄垃圾變黃金」，另於華勛、新勢、福安國小設置示範堆肥箱場域，邀師生、民眾共同操作，將循環農業落實在日常生活中。

青年局長侯佳齡說，市府透過「青年投入永續發展行動計畫」協助青年以創新思維來解決資材閒置問題，將原本的環境挑戰問題轉化為具永續經營模式的綠色商機，至今已輔導超過110組青年團隊將想法轉化為具體行動；明年度的桃園市「青年投入永續發展行動計畫」，即日起即可申請到明年1月30日止，青年組隊可洽「台地桃園社造資訊整合網」註冊並上傳提案文件。

