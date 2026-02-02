用光影藝術點亮新營天鵝湖 黃偉哲邀親子同遊「2026新營波光節」

「新營波光節」，將於2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園璀璨登場，由台南市長黃偉哲與策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉本屆展覽主題「光之夢」，邀請民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融的魅力。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市政府文化局主辦的北台南指標性藝文盛事「新營波光節」，將於2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園璀璨登場。今（2）日於新營文化中心舉辦宣傳記者會，由台南市長黃偉哲與策展團隊、藝術家及地方代表共同揭曉本屆展覽主題「光之夢」，邀請民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融的魅力。

黃偉哲表示，今年是新營波光節第3年舉辦，邀請過去曾經幫月津港燈節籌畫過燈節的禹禹藝術工作室，一起來幫新營波光節打造更好的聲光藝術，希望能打造大小朋友都能喜歡的親子燈節。

廣告 廣告

黃偉哲說，新營波光節展出從2月7日到3月8日足有一個月，中間除有情人節，還有農曆新年9天連假以及228連假，民眾除可欣賞新營波光節賞心悅目的藝術創作，還可參加歌唱比賽贏得豐厚的獎金、獎品，歡迎大家一起來新營天鵝湖參加最美麗的新營波光節。

文化局表示，新營波光節自2024年開辦以來，首年即吸引超過28萬人次參觀，並連續兩年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，不僅展現台南在公共藝術策展上的專業實力，也讓新營成功站上國際藝文舞台。今年波光節以擁有300年歷史的天鵝湖為核心，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，並與月津港燈節同步展開，期盼帶動北台南整體觀光與文化能量，邀請全國民眾春節期間走訪台南、感受城市夜間風景的多元魅力。

本屆新營波光節由禹禹藝術工作室策展，策展團隊指出，創作過程以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏。今年更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩位夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實與夢境之間，開啟一段溫柔而療癒的感官旅程。

文化局說明，今年展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。國際團隊SPLACES.STUDIO帶來聲音互動作品《Nidium》，可即時回應現場聲響產生光影變化；黑川互動媒體藝術打造的《共生島》，則以水霧投影營造虛實交錯的夢境體驗；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別在拱橋與九曲橋設置互動光影作品，隨著步伐與跳躍，激起層層光之漣漪，為夜晚湖畔增添動感與童趣。

除展覽本身，文化局也特別強調在地參與與城市共創。2月8日晚間將舉行開幕演出，首度推出由市民共同參與的「共唱節目」，展期間並規劃「光之夢遊」劇場式導覽，串聯新營11家在地特色店家推出IP聯名企劃，以及兩條深度旅行路線，引導遊客走進新營街區與巷弄，從夜間藝術延伸至日常生活，感受城市深層的人文風景。

2026新營波光節展期為2月7日至3月8日（除夕休展），每日點燈時間為17時30分至22時。市府於假日期間規劃免費接駁專車，往返新營火車站與天鵝湖會場，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。更多活動資訊，請上「新營波光節」官方臉書及IG活動專頁查詢。

新營波光節

展覽日期：115年2月7日（六）至3月8日（日）

點燈時間：17:30 - 22:00（除夕休展）

開幕活動：115年2月8日（日）19:00

活動地點：新營天鵝湖公園

交通資訊：假日提供免費接駁專車（新營火車站 ⇄ 天鵝湖）

FB活動專頁｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61555273618078

IG活動專頁｜https://reurl.cc/yK9LY8

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中央總預算延宕致災準金無法動支 黃偉哲籲勿視人民安全為草芥

把握好天氣！冷氣團減弱回溫3天 週末變天再探10度低溫

「新營波光節」，將於2月7日至3月8日在新營天鵝湖公園璀璨登場，本屆展覽主題「光之夢」，邀請民眾走入光影交織的夢境場域，感受藝術與城市夜色交融的魅力。 圖：台南市政府提供