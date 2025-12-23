用光影雕塑空間！竹北 60 坪輕奢風住宅，琥珀奢石主牆搭配 Venicem 吊燈，定義低調不張揚的生活哲學

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 星葉室內裝修設計

小編帶你看好宅

位於新竹竹北的 60 坪中古屋，以四房兩廳三衛的寬裕尺度，承載著一家五口對「家」的深度期盼。透過，鐵件、大理石與實木地板等精煉的材質語彙，確立輕奢風的內斂基調。星葉室內裝修設計林峰安與 Lynn 兩位設計總監以節制為筆，描摹出一種安然且有底蘊的高級感。



從玄關的緩慢步伐開始，腳下鏡面與石材地坪的微光引導，到與牆面齊平的極簡櫃體，每一處收邊都經過精密推敲，讓空間的留白與材料的誠實，成為定義「家」的起點；在這座輕奢豪邸裡，高級感不是價格的堆疊，而是時間沉澱出的和諧與安定。開放式公領域是這座寓所的心臟，弧形天花輕柔導引，將視覺推向客廳主牆，設計師大膽選用了帶有琥珀結晶與礦脈紋理的奢石，細膩雕琢的電視主牆不僅是視覺焦點、更是光影的容器，白天捕捉自然光的半透明深邃，夜晚則在燈光滲透下，讓礦物晶體折射出細碎的金輝，宛如被凝結的流光，於粗獷與細膩間交錯，為空間奠定靜謐而強大的氣場。電視以水平畫軸的比例優雅懸掛，與石牆形成對位；沙發區則以義大利 Poliform 布藝的霧面觸感，對話大理石的冷潤，在材質的相互牽制與平衡中，體現出這個家「克制而溫柔」的性格。沿著公領域轉入餐廚區，空間節奏從靜態轉為動態的優雅，一盞宛如雕塑的義大利 Venicem 設計吊燈懸於中島上方，其盤旋的線條與淡金色光暈，照亮了烹調的香氣與用餐的儀式感；中島與餐桌結合，細緻的大理石紋路與灰階烤漆、木皮拼接的廚具櫃體，共同營造出流暢、乾淨的現代感。當孩子們的笑聲在客廳迴盪，與廚房碗盤的清脆聲交織時，便構成了最真實的家庭旋律。

小編的最愛

主臥室則再次放緩步調，繃布背牆與織物床頭在暖白光下呈現柔焦層次，氣氛極致靜謐；獨立更衣間透過黑鏡作為帷幕，開放式衣櫃結合櫃內燈帶照明，呈現精巧的更衣空間。衛浴延續了低調奢華語彙，異紋理石材對稱拼貼，金屬配件收於邊線，讓每一次洗浴的時刻，都成為日常中最規律、最輕盈的節拍。

星葉室內裝修設計／林峰安、Lynn

地址：台北市松山區民生東路五段69巷4弄15號1樓

電話：02-27465228

Email：service@s-l.com.tw

網站：https://s-l.com.tw/

