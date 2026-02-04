用公務車接愛犬美容請辭！ 李俊俋回歸新身分曝光

李俊俋因濫用公務車爭議請辭監察院祕書長，經過10個月接任民進黨政策會首席副執行長、主席特助。（本刊資料照）

監察院前祕書長李俊俋2025年因濫用公務車爭議，請辭祕書長一職，如今他有新身分，接下民進黨政策會首席副執行長兼主席特助，民進黨主席賴清德也表示，李俊俋將共同協助黨務推動。

民進黨今召開第21屆第17次中執會，會中正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。賴清德表示，他相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

另外，去年李俊俋因濫用公務車載愛犬做寵物美容，挨轟濫用行政資源，同年6月請辭監察院祕書長獲准。如今經過半年時間，會中賴清德也宣布新任黨務主管人事，由李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

