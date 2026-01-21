用創新實現野望，JINS拚當快時尚眼鏡王！IP聯名、行銷活動串聯，在台灣拓店將破百家
從能彎折旋轉的鏡腳，到抗藍光、頭控滑鼠等多功能配戴裝置，眼鏡不再只是矯正視力的工具。
JINS創辦人暨會長田中仁不只翻轉了鏡框，更用創新挑戰既有模式，帶領公司朝向世界第一的品牌前進。
「你看，這款眼鏡的鏡腳可以360度旋轉，不管怎麼凹、怎麼折都不會斷，」眼鏡品牌JINS會長田中仁，一邊展示手中的眼鏡，一邊解說。研發這款產品的靈感，來自團隊觀察許多媽媽抱小孩時，眼鏡常被孩子揮舞折斷，「我們在研發上花很多心力，才能做出這樣的商品。」言談中他難掩自豪。
JINS是日本年銷量第一的眼鏡品牌，全世界約有8百家門市、年銷約6百萬副眼鏡。在競爭激烈的眼鏡市場中，之所以能占有一席之地，除了平價、多功能、設計多樣與從驗光到取鏡30分鐘的快速服務模式，更核心的差異，其實是「創新」。
▲二十多年前，JINS會長田中仁率先將平價時尚眼鏡帶入日本。憑藉多年的產品開發與研究實力，JINS不只要稱霸日本，更要成為全球第一的眼鏡品牌。（攝影／吳東岳）
快時尚模式 一度陷競爭紅海
「我們是innovator（創新者），其他人都只是follower（追隨者）！」田中仁的口氣充滿了自信。他手上拿的眼鏡，就是JINS創新力的證據。從2009年推出輕量眼鏡，以「前所未見地輕」顛覆市場，一炮而紅；2011年，又領先業界推出抗藍光眼鏡；2025年2月推出的新輔助裝置，標榜只要安裝在鏡框上，就能讓手部不便者，用頭部動作操作電腦，都讓市場耳目一新。
這樣的創新精神，甚至延伸至企業經營外。2014年，田中仁成立基金會、投入家鄉前橋市的地方創生，發起街道改善計畫，將街道景觀引入藝術裝置；接手已廢業多年的3百年旅館白井屋，將其轉型為藝術飯店，最終讓周邊區域人流比2021年成長115％。
然而，JINS創業歷程並非一帆風順。2000年，田中仁和友人赴韓國旅遊發現，當地眼鏡一副只賣3千日圓，日本一副眼鏡卻要上萬日圓以上。他深入調查後發現，原來是層層批發疊加導致高價，這促使他打造從企畫、製造到銷售一條龍的經營模式，開啟「平價時尚眼鏡」的新時代。
這套模式很快引來同業仿效，短短數月內，JINS一號店周邊就湧現20家平價眼鏡店，陷入競爭局面；加上2006年上市後，JINS採取擴張的展店策略，但新門市未能吸引足夠客流，反而因價格低廉削弱了品牌形象的信任度，股價一度跌破50日圓，逼近下市邊緣。
為了逆轉頹勢，田中仁向UNIQLO創辦人柳井正請益，柳井正對他說：「沒有志向與使命感的經營，是不可能成長的。」他因此痛下決心回頭審視企業價值。2009年，他提出「為所有配戴眼鏡的人，提供看得更清楚、也更好看的眼鏡，以最適價格，不斷推出新功能與新設計」的定位，重振旗鼓。
革新第一炮，就是找到消費者配戴眼鏡的痛點，由於當時眼鏡多採金屬框，戴起來又重又不舒服，JINS另闢蹊徑，採用醫療器材與嬰兒用品使用的輕質材料、打造輕量型眼鏡，一舉打破「好眼鏡一定很重」的印象。
需求激發產品 營收創新高
JINS把消費者的需求擺在第一，眼鏡研發的點子也開始源源不絕。譬如，一次田中仁和眼科醫師提到眼睛疲憊的問題，醫師提醒可能是藍光刺激影響，田中仁便與多家大學醫院展開產學合作，開發出抗藍光鏡片；2021年，JINS推出鏡片下緣帶腮紅色的「腮紅鏡片」，也源自一位女性員工觀察到疫情期間，女性在家工作雖不必化妝，視訊會議卻仍重視氣色，因實際需求產生的靈感。
一個個貼近市場需求又創新的產品，反映在營業數字上。根據JINS最新財報，2024年9月至2025年8月，JINS營收與營業利益雙雙創新高，營收達972億日圓、年增17％；營業利益120億日圓、年增54％。
JINS的營收獲利新高，台灣市場功不可沒。田中仁直言，台灣不論展店速度、營收或利益，皆是海外市場第一。自2015年進軍台灣，JINS已開出93家門市，一開始以百貨樓層為選址重心，並搭配在周邊舉辦集客力強的行銷活動、一舉衝高業績。
例如日前在高雄岡山樂購廣場、台南新光三越西門店舉辦活動，邀請樂團演出，搭配打卡送墨鏡、眼鏡調整與眼部SPA體驗，吸引大量人潮，兩天時間創下220％業績達成率。
「我們不一定要賣東西給你，但要一起體驗。」JINS台灣總經理邱明琪重視活動背後的價值，例如，2022年JINS在台灣發起眼鏡回收藝術計畫，將門市回收的1萬6千副舊眼鏡，打造為一座高達兩公尺的「哥吉拉」裝置藝術，並在全台據點巡展。這類活動不會立刻帶來營收，但邱明琪指出，透過參與回收行動，無形中吸引消費者認同，也種下日後回到門市消費的苗子。
JINS的創新DNA亦展現在台灣市場，像是台灣門市推出首創的「接待特派員」制度，挑選服務優秀的店員，輪流支援其他門市，透過示範，提升所有店鋪整體服務品質；這類在地人才管理方案不須經總公司報備即可執行，成功後甚至能反向輸出。邱明琪表示，日本與中國市場都已參考台灣做法，並依各地需求調整導入。
▲田中仁（右）2023年將社長一職交棒給長子田中亮（左）。兩人攝於JINS美國洛杉磯Abbot Kinney旗艦店。（圖／BRUTUS提供）
在地化經營 將拓展社區門市
其次，台灣團隊也會依台灣市場特性調整規格，推出符合在地市場喜好的商品。近期的吉伊卡哇聯名款，便是在地化策略的最佳體現。邱明琪笑稱，原本預計販售1個月的量，不滿1周就賣出7成。
目前JINS的台灣通路市占率，約居第四名左右。僅次於寶島眼鏡的350家門市、小林眼鏡的2百多家、仁愛眼鏡1百多家；而日本同業OWNDAYS，全台則約有80家規模。邱明琪雄心壯志表示，要在5年內成為台灣眼鏡品牌第一，不只是在市占或是規模、消費者印象和好感度也要登上全台第一。
為了達標，JINS提出通路新策略，除了擴展既有百貨據點，也開始布局社區型門市，例如2025年9月位於冠德商辦一樓的台北市松山民權店。JINS內部統計，全台至少還可以開出30至50家社區店。4月，JINS台灣將迎來第一百家門市，不但成為第一家在台據點破百的日系連鎖眼鏡品牌，排名也有機會竄上第三。
2023年，田中仁將社長一職交棒給長子田中亮。當年滿38歲的田中亮就任時，與田中仁開出第一家店時的年齡相同，他很有使命感地說：「父親把JINS從零變成一，我們要把一變成一百，推向世界第一品牌。」
JINS為了邁向世界第一先端出的驚喜，便是今年3月即將開幕的日本銀座旗艦店，緊鄰蘋果銀座旗艦店，位置得來不易。田中仁回憶，當時包括LVMH集團在內的歐美精品都搶著承租，甚至不惜提高租金，JINS靠著在前橋市推動地方創生的成績，獲得房東認同。
當問田中仁對JINS未來的想像是什麼時，田中仁反問：「提到世界有名的快時尚，你會想到UNIQLO、ZARA，但你能立刻想到眼鏡界誰才是世界第一品牌嗎？」寶座虛位以待，JINS選擇持續用產品、服務與創新，創造屬於自己的答案。
