一用力就倒下！天冷「3類人」上廁所恐喪命：沒慢性病也危險

寒流來襲，各地大降溫。醫師黃軒表示，事實上，天冷時，上廁所是對心血管進行一次小型的「壓力測試」，需要用力憋氣、迷走神經反射，若再加上心血管問題，就可能出現致命事件。他提醒，有三高、心臟病史、常便秘的人要特別注意。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，對心血管而言，上廁所有時像在做一個小型的「壓力測試」，人會經歷用力憋氣、迷走神經反射，再加上隱性的心血管問題（例如三高、心臟病史），這三者一疊加就可能出現致命事件。

黃軒說明如下：

1. 用力解便＝短時間血壓暴衝＋回心血量驟降

便秘或用力時，人常會閉氣用力。這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈。對心臟儲備差、冠狀動脈狹窄、心律不整傾向的人，可能觸發心肌缺血/心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭惡化。

甚至在脆弱族群引發猝死風險。

2. 迷走神經太強：突然的心跳變慢＋血壓下降，會使人昏倒，引發意外/窒息/心律崩壞

上廁所（排便/排尿）屬於「情境性昏厥」的典型場景。強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，人可能在馬桶上直接昏倒。若合併有心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。

3. 上廁所不只影響心臟，也可能是腦血管或大血管的災難

用力造成的瞬間血壓上升，可能是某些「破裂型事件」的最後一根稻草，例如蜘蛛膜下腔出血、主動脈剝離、肺栓塞。

天冷為何會讓如廁變得致命？黃軒說明，因為它常涉及姿勢改變(站起/蹲下）、用力、迷走神經反射，再加上夜間、飲酒、脫水、發燒、藥物（例如降壓藥、利尿劑等），這些都會把身體推向「低灌流或心律不穩」的臨界點。

黃軒並提供「預防天冷如廁意外」的方法：

1. 避免硬用力：處理便秘（纖維、水分、規律活動)，必要時就醫。

2. 廁所別衝太快：尤其夜間起床先坐床邊30秒再行動。

3. 有頭暈就先停：不要繼續用力，改成深呼吸、放鬆。

4. 高風險者（心臟病、主動脈瘤、高血壓控制差、近期感染/胸痛）：建議做一次完整評估。

